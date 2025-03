Lettera di Elkann ai soci Exor: da Stellantis a Ferrari e Philips, ecco i piani per il futuro

Il presidente di Exor, John Elkann, ha inviato una lettera agli azionisti della società, facendo il punto sulla situazione economica del gruppo e sulle sfide attese nel 2025. Una lettera in cui Elkann tuttavia non ha citato la Juventus, ma puntando lo sguardo in particolare alle principali aziende della holding degli Agnelli-Elkann.

Il testo integrale della lettera:

Caro Azionisti,

Il 2024 è stato un anno impegnativo sia per Exor che per alcune delle nostre aziende, che hanno affrontato sfide strategiche e operative e hanno attraversato cambiamenti nella leadership.

Riflettendo sugli ultimi dodici mesi, mi sono tornate in mente le sagge parole del mio caro amico e mentore, Ratan Tata: “Si impara molto di più nei momenti difficili, quindi forse non bisognerebbe evitarli.”

Il suo prezioso consiglio mi ha guidato e la sua scomparsa, avvenuta in ottobre, è stata per me una grande perdita. Ratan lascia un’eredità straordinaria, avendo guidato il Tata Group dal passato al futuro e dall’India al mondo.

Nel 2024, il Valore Netto degli Attivi (NAV) per azione di Exor è aumentato del 9,0%, sottoperformando il nostro benchmark, l’MSCI World Index, di 15,8 punti percentuali. Il principale fattore di crescita del nostro NAV per azione quest’anno è stato l’eccellente rendimento della nostra azienda più grande e preziosa, Ferrari, che ha registrato un incremento del 35%.

Lo scopo di Exor è costruire grandi aziende. Per riuscirci, dobbiamo allineare la nostra proprietà con la governance e la leadership delle nostre società, in modo da poter offrire loro il giusto supporto e le giuste sfide, sia nei periodi favorevoli che in quelli difficili, mentre perseguono il loro cammino verso l’eccellenza.

Ferrari accelera

Il 2024 è stato un anno straordinario per Ferrari, che ha unito a solidi risultati finanziari successi nel motorsport, nelle auto sportive e nel settore lifestyle. Nel corso dell’anno abbiamo lanciato nuovi modelli: la Ferrari 12Cilindri, coupé e spider, e la F80.

La Ferrari 12Cilindri trae ispirazione dalle leggendarie Gran Turismo degli anni ‘50 e ‘60. Incorpora lo spirito delle Ferrari V12 a motore anteriore a due posti, combinando in modo impeccabile eleganza, versatilità e prestazioni.

La F80 è la più recente supercar di Ferrari, prodotta in una serie limitata di soli 799 esemplari. Con una potenza massima combinata di 1.200 cavalli, è l’auto sportiva più potente mai uscita dallo stabilimento di Maranello. Dotata di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, rappresenta un nuovo simbolo di innovazione estrema. La F80 si ispira alla hypercar 499P, che ha replicato il successo del 2023 vincendo ancora una volta la 24 Ore di Le Mans nel 2024.

Mentre Ferrari continua a creare auto sportive che coniugano genialità tecnologica ed estetica ineguagliabile, l’innovazione resta un pilastro centrale. Per questo, siamo stati lieti di accogliere il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, per l’inaugurazione dell’e-building a giugno. Il nuovo edificio offrirà ai clienti la possibilità di scegliere tra Ferrari con motore a combustione, ibrido e, presto, elettrico. Inoltre, svilupperà e produrrà componenti strategiche per i modelli futuri. Questo capolavoro ingegneristico, progettato per raggiungere i più alti standard di efficienza energetica, è alimentato interamente da risorse rinnovabili.

L’eccellente 2024 di Ferrari si è tradotto in un altro anno di straordinari risultati finanziari. I ricavi netti sono cresciuti del 12% rispetto al 2023, raggiungendo i 6,7 miliardi di euro, con un EBITDA di 2,6 miliardi di euro (margine del 38%). Tutti gli obiettivi del 2024 sono stati superati e il 2025 si preannuncia entusiasmante con l’arrivo di Lewis Hamilton e il lancio della prima Ferrari completamente elettrica.

Stellantis affronta un 2024 difficile

Mentre Ferrari ha continuato a prosperare, il 2024 è stato un anno complesso per Stellantis, dopo un 2023 da record.

Prima di analizzare le sfide affrontate da Stellantis, è utile ricordare che la fusione tra FCA e PSA nel 2021 ha dato vita a un gruppo automobilistico globale di riferimento, con una presenza geografica equilibrata e un portafoglio di marchi iconici in grado di coprire un’ampia gamma di segmenti di mercato.

Nel 2024, Stellantis ha dovuto affrontare una combinazione di fattori esterni e interni. I volumi globali del settore sono stati inferiori alle previsioni iniziali, con una domanda più debole nei nostri principali mercati – Stati Uniti ed Europa – a causa dell’incertezza normativa, della maggiore sensibilità dei clienti ai prezzi e della riduzione degli incentivi governativi per i veicoli elettrici (EV). Ci aspettiamo che alcuni di questi fattori esterni continuino nel 2025. Inoltre, la concorrenza si è intensificata, soprattutto da parte dei produttori cinesi di EV a prezzi più competitivi, che hanno esercitato una pressione al ribasso sui prezzi. Le esportazioni cinesi di auto elettriche hanno raggiunto 1,3 milioni di unità nel 2024, con un aumento annuo del 24%, secondo la China Passenger Car Association. Questo fenomeno è stato particolarmente evidente in regioni chiave per noi, come Brasile, Unione Europea e Messico, dove i marchi cinesi hanno guadagnato quote di mercato.

Stellantis vede questa sfida come un’opportunità e, come ho illustrato lo scorso anno, ha investito in Leapmotor, con la quale abbiamo sviluppato la joint venture Leapmotor International. Leapmotor ha registrato ottimi risultati nel 2024, con ricavi superiori a 4 miliardi di euro (+90% rispetto all’anno precedente) e un margine lordo dell’8,4% (rispetto allo 0,5% del 2023), raggiungendo la redditività già nel quarto trimestre, ben prima del previsto. Leapmotor International ha avviato con successo le esportazioni, con quasi 14.000 unità vendute all’estero e l’apertura di 400 punti vendita e assistenza nel mondo.

Oltre a queste difficoltà di mercato, Stellantis ha dovuto affrontare problemi interni significativi. L’ampia riorganizzazione degli impianti per supportare la transizione verso nuove piattaforme per motori elettrici, ibridi e a combustione interna ha creato temporanei vuoti nell’offerta di prodotto, limitando la capacità dell’azienda di soddisfare la domanda. In Nord America, le carenze nelle funzioni di vendita e marketing hanno ulteriormente aggravato la situazione, portando a un eccesso di scorte e a tensioni con la rete di concessionari, che hanno richiesto sconti aggressivi per smaltire le giacenze.

A seguito delle crescenti pressioni sulle prestazioni aziendali e di un deterioramento del rapporto con il Consiglio di Amministrazione, Carlos Tavares si è dimesso da CEO nel dicembre 2024. A causa di questi problemi, Stellantis ha riportato risultati molto deludenti: ricavi netti di 156,9 miliardi di euro (-17% rispetto al 2023) e un utile operativo rettificato di 8,6 miliardi di euro (-64%), con un margine operativo rettificato del 5,5%.

Il Consiglio di Amministrazione di Stellantis mi ha chiesto di presiedere il Comitato Esecutivo ad interim per gettare basi solide per il futuro della società, con azioni chiave già in corso nel primo trimestre del 2025.

Stiamo facendo buoni progressi anche nella selezione del nuovo CEO, che contiamo di concludere nella prima metà del 2025. Cerchiamo un leader allineato alla visione degli azionisti di riferimento e del Consiglio, convinti che, sebbene Stellantis stia attraversando un periodo difficile, ciò aprirà la strada alla crescita e al successo futuri.

CNH gestisce la fase di rallentamento ciclico

In modo simile a Stellantis, CNH ha registrato ottime performance nel 2021 e 2022, grazie alla ripresa della domanda dopo la prima ondata della pandemia, sostenuta da prezzi stabili delle materie prime agricole e dalle azioni interne di riduzione dei costi dell’azienda. Le vendite di trattori, mietitrebbie e macchine per le costruzioni sono aumentate anno dopo anno in tutte le regioni, con una domanda particolarmente forte in alcuni mercati.

Sebbene i risultati in questo periodo siano stati solidi, esistono ancora margini di miglioramento per CNH. La sua redditività rimane inferiore rispetto al leader del settore e, nonostante l’importante passo avanti compiuto nel settore della precision farming e dell’automazione con l’acquisizione di Raven Industries nel 2021, è necessario un ulteriore lavoro per integrare queste tecnologie con la sua vasta e affidabile gamma di prodotti.

Attualmente, CNH sta affrontando un rallentamento ciclico nei settori agricolo e delle costruzioni. Le vendite nette delle attività industriali nel 2024 hanno raggiunto i 17,1 miliardi di dollari, con una diminuzione del 23% rispetto al 2023, e un EBIT rettificato di 1,4 miliardi di dollari (margine dell’8% rispetto al 12% del 2023).

Gli agricoltori stanno affrontando una riduzione dei redditi a causa del calo dei prezzi delle materie prime e dell’aumento dei costi dei fattori produttivi. Regioni come Brasile ed Europa registrano livelli di domanda deboli, mentre il mercato nordamericano delle colture a file è in sofferenza, con un calo del 16% anno su anno nelle vendite di trattori ad alta potenza. CNH è leader di mercato nelle mietitrebbie e ha quindi subito l’impatto del calo delle vendite annuali globali, con una diminuzione del 43% nell’area EMEA e del 31% in Sud America.

A luglio 2024, Gerrit Marx è stato nominato nuovo CEO di CNH. Lui e il suo team ritengono che l’attuale fase di rallentamento rappresenti un’opportunità per rafforzare l’azienda. L’attenzione ora è rivolta alla riduzione dei costi della supply chain, al miglioramento delle operazioni e all’accelerazione dello sviluppo delle tecnologie di agricoltura di precisione.

Questa nomina dimostra come possiamo sostenere e far crescere i talenti all’interno delle nostre aziende. Gerrit è entrato in CNH nel 2019 come Presidente della divisione Veicoli Commerciali e Speciali, per poi diventare CEO di Iveco Group quando è stato scorporato da CNH all’inizio del 2022. In questo ruolo, ha fatto crescere i ricavi netti di Iveco Group da 14 miliardi di euro a oltre 16 miliardi di euro entro la fine del 2023, e l’EBIT rettificato da 527 milioni di euro (margine del 3,7%) a 940 milioni di euro (margine del 5,8%).

I casi di Stellantis e CNH dimostrano il ruolo che Exor può svolgere nelle sue aziende come azionista di riferimento, con l’obiettivo di garantire un allineamento tra proprietà, governance e leadership.

Per costruire grandi aziende, crediamo fermamente che siano necessarie grandi persone. Sebbene apprezziamo la continuità nella leadership, supporteremo il cambiamento quando necessario. Exor vuole assicurarsi di avere le persone giuste nei ruoli giusti.

La nostra continua convinzione nel settore sanitario

Negli ultimi anni, ho approfondito le opportunità che vediamo nel settore sanitario, che si trova all’intersezione tra le esigenze della società e il progresso tecnologico. Nonostante il nostro outlook positivo sull’industria, il 2024 è stato un anno difficile per gli operatori del settore, a causa della debolezza del mercato cinese e dell’ulteriore normalizzazione post-COVID, che hanno portato a risultati più deboli. Tuttavia, le nostre aziende hanno performato meglio rispetto al settore nel 2024.

La nostra tesi di investimento iniziale in Philips si basava su tre pilastri: la risoluzione della controversia legale relativa alla divisione Sleep & Respiratory Care, l’esecuzione del piano di turnaround e l’esposizione continua dell’azienda a mercati attraenti. A 18 mesi di distanza, la nostra convinzione in Philips rimane forte.

Nel 2024, l’azienda ha raggiunto traguardi significativi per risolvere il richiamo di Respironics, ottenendo così maggiore chiarezza sul percorso futuro. Philips ha accettato i termini del Decreto di Consenso del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e della Food and Drug Administration (FDA). Sono stati inoltre raggiunti accordi nelle cause legali per danni personali e nella class action per monitoraggio medico negli Stati Uniti, con un risarcimento totale di 1,1 miliardi di dollari da parte di Philips Respironics. Inoltre, un accordo con le compagnie assicurative prevede il pagamento di 540 milioni di euro per coprire le richieste di responsabilità sui prodotti legati al richiamo di Respironics. Questi passi fondamentali hanno creato un percorso più chiaro e Philips è impegnata a risolvere gli effetti del richiamo.

L’azienda sta iniziando a vedere i benefici del suo piano di turnaround. Prima del nostro investimento, Philips aveva chiuso il 2022 con vendite pari a 17,8 miliardi di euro, un margine di EBITA rettificato del 7,4% e un free cash flow negativo di 1 miliardo di euro. Alla fine del 2024, l’azienda ha superato i 18 miliardi di euro di vendite, con un margine EBITA rettificato dell’11,5% e un free cash flow positivo di 0,9 miliardi di euro. Sebbene ci sia ancora spazio per miglioramenti, soprattutto in termini di crescita del fatturato, l’incremento del margine è avvenuto più rapidamente del previsto.

Philips ha mantenuto la sua posizione di leadership in segmenti attraenti come Image Guided Therapy, Ultrasound, Monitoring, Enterprise Informatics e Personal Healthcare. Nonostante la debole domanda in Cina, riteniamo che questi segmenti abbiano ancora un grande potenziale di crescita globale e di espansione dei margini.

Con maggiore chiarezza sul futuro e fiducia nel processo di turnaround dell’azienda, data la risoluzione delle principali questioni legali, abbiamo investito ulteriori 500 milioni di euro in Philips. Alla fine del 2024, la nostra partecipazione è cresciuta fino a oltre 4 miliardi di euro, rappresentando circa il 10% del nostro GAV, con una quota di proprietà del 17,5%. Abbiamo continuato ad acquistare all’inizio di quest’anno, aumentando la nostra partecipazione al 18,7%.

Il 2024 è stato un anno importante non solo per Philips, ma anche per bioMérieux, la più grande azienda dell’Institut Mérieux, che ha presentato il suo ambizioso piano strategico di medio termine GO•28. L’obiettivo è ottenere un CAGR delle vendite del 7% tra il 2024 e il 2028, rafforzando le posizioni di leadership in Microbiologia (in particolare la Resistenza agli Antimicrobici) e nei test Molecolari (ad esempio, mantenendo la leadership nelle piattaforme di test).

Il 2024 è stato un eccellente trampolino di lancio per il piano GO•28, con una crescita delle vendite del 10%, ben al di sopra del CAGR del 7% previsto dal piano. I principali driver di crescita sono stati i test molecolari BIOFIRE non respiratori (+17%), il successo della nuova soluzione point-of-care SPOTFIRE (di cui parlerò più avanti) e la solida performance della Microbiologia (+8%). Anche in termini di redditività, bioMérieux ha riportato un margine EBIT corretto del 16,9% nel 2024, con un miglioramento di 150 punti base rispetto al 2023 a valuta e perimetro costanti.

Siamo estremamente soddisfatti dell’espansione strategica di bioMérieux nel segmento point-of-care con il lancio di SPOTFIRE, una piattaforma di test rapida e facile da usare che consente ai pazienti di essere testati direttamente in loco, riducendo i tempi di attesa e consentendo un’azione più tempestiva. La domanda è evidente: la base installata è cresciuta fino a 3.000 unità a fine anno, nonostante il prodotto sia stato lanciato solo nel 2023. bioMérieux crede fortemente nel suo potenziale, con una previsione di vendite di 450 milioni di euro entro il 2028.

Nel gennaio 2025, bioMérieux ha ulteriormente rafforzato la sua presenza nel settore point-of-care con l’acquisizione di SpinChip, un’azienda norvegese di diagnostica che ha sviluppato una piattaforma rivoluzionaria per la diagnosi degli attacchi cardiaci. Il piccolo analizzatore è in grado di esaminare un campione di sangue in loco in soli 10 minuti, con la stessa qualità ad alta sensibilità degli strumenti di laboratorio. Riteniamo che l’esposizione di bioMérieux a segmenti così attraenti garantirà il suo continuo successo.

Dall’inizio della nostra partnership, abbiamo anche supportato la famiglia Mérieux nelle loro operazioni di gestione del portafoglio. Nell’ottobre 2024, Mérieux NutriSciences (la seconda azienda più grande nel portafoglio di Institut Mérieux e secondo operatore globale nella sicurezza, qualità e sostenibilità alimentare) ha annunciato un accordo per acquisire la divisione di test alimentari di Bureau Veritas.

Questa operazione porterà alla creazione di un’azienda con 1 miliardo di dollari di ricavi, rafforzando significativamente la posizione di Mérieux NutriSciences come leader globale ed espandendo la sua presenza geografica, raddoppiando la sua quota in Asia-Pacifico e Canada e aprendo l’accesso a nuove regioni con un alto potenziale di crescita.

A lungo termine, restiamo entusiasti del futuro del settore sanitario e delle nostre aziende in questo settore.

Clarivate ha un inizio difficile

Come ho evidenziato in passato, riteniamo che la tecnologia possa svolgere un ruolo chiave nella creazione di valore all’interno delle nostre aziende, oltre a rappresentare un settore interessante per nuove opportunità. In particolare, siamo interessati alle aziende che operano nei settori dei dati e del software, poiché offrono un significativo potenziale di scalabilità, elevati margini e modelli di business basati su abbonamenti e asset leggeri. Di solito, troviamo che le aziende di dati di alta qualità godano di solide barriere all’ingresso, poiché sono profondamente integrate nei flussi di lavoro dei clienti.

Lo scorso anno ho parlato del nostro investimento in Clarivate, un fornitore globale di intelligence trasformativa che offre dati arricchiti, insight e analisi, soluzioni di workflow e servizi di consulenza in tre segmenti principali: Accademia & Governo, Proprietà Intellettuale e Scienze della Vita & Sanità. Attraverso questi tre segmenti, l’azienda ha costruito un portafoglio di soluzioni software leader su scala mondiale: oltre 45.000 clienti utilizzano i suoi dati e servizi, con tassi di rinnovo annuali superiori al 90%.

Clarivate sta affrontando una serie di sfide interne ed esterne che hanno portato il prezzo delle sue azioni a diminuire di oltre il 40% nel corso del 2024. Pur possedendo asset di valore in ciascuno dei suoi segmenti, costruiti principalmente attraverso una rapida crescita inorganica, l’azienda sta ancora lottando con problemi di integrazione derivanti dalla sua strategia precedente. Questo ha avuto un impatto anche sulla sua capacità di innovare, aggravato dalla crescente concorrenza in tutti i suoi mercati.

L’azienda è stata inoltre influenzata dal rallentamento dei suoi mercati di riferimento negli ultimi trimestri. Ciò è particolarmente evidente nell’industria della proprietà intellettuale, dove le richieste di brevetto e, in particolare, i rinnovi sono stati inferiori rispetto alle tendenze storiche, così come nei finanziamenti al settore sanitario e biotecnologico, che si sono normalizzati dopo il picco pandemico. Inoltre, attualmente vi è incertezza sulle discussioni di bilancio accademico e governativo negli Stati Uniti, che potrebbero avere un impatto sull’azienda.

Di fronte a queste difficoltà, il Consiglio di Amministrazione di Clarivate ha ritenuto necessaria un’inversione di rotta e ha nominato Matti Shem Tov come CEO ad agosto. Egli porta con sé oltre 20 anni di esperienza nel settore e una profonda conoscenza dell’azienda, avendo precedentemente ricoperto il ruolo di CEO di ProQuest, un fornitore di software accademico poi acquisito da Clarivate.

Il team di leadership punta a guidare la crescita futura dell’azienda attraverso alcuni pilastri chiave: ottimizzazione del modello di business (con un rinnovato focus sui ricavi da abbonamenti), miglioramento dell’esecuzione delle vendite, accelerazione dell’innovazione e razionalizzazione delle soluzioni nel portafoglio. Riteniamo che Matti e il suo team stiano facendo buoni progressi nel posizionare l’azienda per il successo a lungo termine, nonostante le difficoltà affrontate negli ultimi dodici mesi.

Performance mista tra le nostre aziende private

La performance delle nostre aziende private lo scorso anno è stata variegata, con risultati positivi per Welltec (+51% di valutazione rispetto al 2024) e Via (+11%), mentre altre hanno incontrato difficoltà. Come in passato, desidero riflettere su alcune di esse: Via, Welltec e Shang Xia.

VIA

Fondata nel 2012, Via sta reinventando il modo in cui le città si muovono, trasformando sistemi di trasporto pubblico antiquati e frammentati in reti digitali avanzate. Dopo essere stata inizialmente un investimento nel nostro portafoglio Ventures, Exor ha investito 200 milioni di dollari in Via nel 2020 e ulteriori 50 milioni di dollari nel 2023, portando la nostra quota di proprietà a poco meno del 19%, rendendoci il maggiore azionista. Via rappresenta perfettamente il nostro interesse per la tecnologia e il sostegno a imprenditori talentuosi.

Con oltre 650 clienti in più di 30 paesi, Via ha costruito una base clienti che include città e agenzie di trasporto di tutte le dimensioni, come Londra, New York e San Francisco. Tra i suoi clienti, Via ha ampliato i suoi servizi anche a grandi aziende come Google e ASML, offrendo soluzioni di trasporto per i loro dipendenti.

Attraverso la sua piattaforma, i clienti ottengono un accesso senza precedenti ai dati e a insight basati sui dati per migliorare rapidamente l’efficienza e l’esperienza dei passeggeri. La piattaforma integrata di Via, che include i brand Remix e Citymapper, consente alle autorità pubbliche di gestire diversi servizi di trasporto – dalle linee fisse agli autobus scolastici, dai servizi su richiesta al trasporto per disabili – all’interno di un unico sistema supportato dall’intelligenza artificiale e dai dati in tempo reale.

Nel 2024, Via ha mantenuto un forte slancio, con una crescita rapida e costante dei ricavi che ha portato a un run-rate annualizzato di 367 milioni di dollari, con un aumento di oltre il 30% su base annua. Continua a essere una delle aziende private in fase avanzata a più rapida crescita, con una pipeline di opportunità che garantisce una forte visibilità sui ricavi per il 2025 e il 2026, rendendoci molto entusiasti per il futuro.

Welltec

Welltec, azienda che fornisce soluzioni sostenibili per il completamento e l’intervento nei pozzi per l’industria petrolifera e del gas, ha registrato un 2024 molto positivo, con una performance leader del settore per il terzo anno consecutivo. I ricavi hanno raggiunto i 426 milioni di dollari, con un impressionante margine EBITDA superiore al 50%.

Questa elevata redditività operativa, unita alla continua generazione di flussi di cassa, ha permesso alla società di ridurre significativamente il proprio indebitamento a 0,4x entro la fine del 2024 (rispetto a 3,1x nel 2021). Sulla scia di questo eccellente anno, Welltec pagherà il suo primo dividendo agli azionisti nel 2025.

Shang Xia

Shang Xia è un marchio di lusso originariamente fondato da Hermès in collaborazione con la designer Qiong Er. L’azienda combina l’artigianato tradizionale cinese con il design moderno e materiali di alta qualità per creare prodotti che migliorano la vita dei clienti di oggi, preservando al contempo tecniche antiche.

Abbiamo investito in questa azienda nel 2020, credendo che i clienti cinesi e internazionali avrebbero apprezzato sempre di più i prodotti di lusso legati al patrimonio culturale cinese. Continuiamo a credere in questa visione e Shang Xia ha molti clienti fedeli.

Tuttavia, nonostante il valore elevato dei suoi prodotti, l’azienda ha dovuto affrontare una serie di sfide. Il mercato del lusso in Cina è calato di circa il 20% nel 2024. Inoltre, Shang Xia ha dovuto semplificare il proprio modello di business, complicato dall’aggiunta della moda alla sua gamma di prodotti.

Nonostante le difficoltà del mercato, Shang Xia ha mantenuto ricavi organici stabili, ridotto i costi operativi di quasi il 55% e dimezzato le perdite operative rispetto al 2023. L’azienda si sta posizionando per diventare redditizia e pronta a crescere quando il mercato si riprenderà.

Investimenti (8% del GAV)

Da sempre, Exor ha investito in modi diversi e attraverso svariate classi di attività. D’ora in avanti, abbiamo deciso di concentrare queste attività di investimento in Lingotto, la nostra Investment Management Company fondata nel maggio 2023.

L’anno scorso ho scritto dello spirito e della cultura che Lingotto stava costruendo e da allora abbiamo fatto enormi progressi sotto la guida di Enrico Vellano e del suo team.

L’azienda è cresciuta fino a contare oltre cinquanta professionisti dell’investimento e del business, ha aperto un nuovo ufficio a New York per ospitare due dei suoi team di investimento e ha chiuso l’anno con oltre 6 miliardi di dollari in Asset Under Management (AUM). Nel 2024, Lingotto ha accolto i suoi primi investitori esterni oltre a Exor e Covéa.

Tra le strategie di Lingotto, la **Intersection Strategy**, guidata da Matteo Scolari, ha avuto un impatto significativo grazie all’investimento in **Carvana**, acquistato nel 2023 quando il prezzo delle azioni era inferiore a 10 dollari. Da allora, l’azienda ha registrato una crescita impressionante, portando a un aumento di circa 25 volte del valore delle sue azioni. Anche **Rolls-Royce**, il principale contributore ai rendimenti della Intersection Strategy nel 2023, ha continuato a performare bene nel 2024.

Nel frattempo, la **Innovation Strategy**, guidata da James Anderson e Morgan Samet, si è evoluta espandendo il suo ambito di investimento alle aziende in fase iniziale. Questo segue la decisione di Exor di interrompere le attività di Ventures e di entrare in una fase di monetizzazione del portafoglio.

Altre strategie di Lingotto, come la **Horizon Strategy** di Nikhil Srinivasan e la **Mosaic Strategy** di Pam Chan, hanno fatto progressi significativi. Inoltre, nel 2024, Lingotto ha annunciato il lancio della sua **Digital Art Collection**, con la prima opera, *The Tree of Knowledge* di Beeple, presentata alla Italian Tech Week 2024.

Altri asset e debito lordo al 31 dicembre 2024

Al 31 dicembre 2024, la nostra liquidità ammontava a 0,6 miliardi di euro, composta da 0,2 miliardi in contanti e 0,4 miliardi in titoli quotati. La nostra liquidità è diminuita di 0,9 miliardi di euro a causa di investimenti, ma è stata parzialmente compensata dai dividendi ricevuti e dalla monetizzazione di alcuni asset.

Il nostro debito lordo era pari a 4,1 miliardi di euro. Nel 2024, abbiamo rimborsato 500 milioni di euro utilizzando i proventi di un’emissione obbligazionaria a nove anni a condizioni favorevoli. Il nostro debito è composto principalmente da obbligazioni con una scadenza media di sei anni e un costo medio del 2,7%.

2025 e il futuro

A marzo, abbiamo completato la vendita di una parte della nostra partecipazione in **Ferrari**, per circa 3 miliardi di euro. Dal 2016, Ferrari ha offerto un rendimento totale per gli azionisti superiore a 11 volte, contro un valore di circa 3 volte per l’MSCI World.

Inoltre, proseguiamo il nostro impegno nel progresso sociale e tecnologico con iniziative come **Matabì** e l’**Italian Tech Week**, che supporta la crescita dell’ecosistema tecnologico italiano attraverso il fondo di venture capital **Vento**, con un nuovo impegno di 75 milioni di euro per i prossimi cinque anni.