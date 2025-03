San Siro, progetto da 1,2 miliardi: impianto pronto nel 2031, i costi nel dettaglio

Vale 1,2 miliardi di euro l’operazione per la realizzazione del nuovo stadio di Milano nell’area di San Siro. Un impianto che avrà una capienza di circa 71.500 posti e che sarà operativo 365 giorni l’anno. È quanto si legge nel dossier presentato da Inter e Milan al Comune e che in 250 pagine spiega come si trasformerà l’area del Meazza dopo l’acquisto da parte dei club. Ieri il Comune ha pubblicato il bando pubblico per la vendita. La realizzazione del solo stadio, che stando al progetto sarà operativo dal 2031, costerà 700 milioni.

“La composizione del catino è caratterizzata da due anelli che citano la memoria storica del progetto degli anni cinquanta di San Siro. L’architettura del catino, inoltre, esalta l’identità delle due curve di casa e minimizza la presenza delle barriere nello spazio riservato agli spettatori, pur mantenendo un design conforme ai più alti standard di controllo e sicurezza”, si legge nel documento.

“Il progetto del nuovo stadio è in continuità con gli sviluppi urbanistici in atto e futuri del quartiere e porterà importanti benefici alla comunità, alla città ed ai tifosi. Il nuovo impianto trasformerà l’area, creando un luogo, accessibile, sostenibile e vivace, garantendo nuovi asset al quartiere in grado di innescare processi virtuosi di rigenerazione urbana”.

“Lo stadio sarà conforme ai requisiti della Serie A e sarà classificato come impianto di Categoria 4 UEFA e Categoria 1 FIFA. Inoltre, soddisferà le specifiche necessarie per ospitare una finale di UEFA Champions League e migliorerà notevolmente l’esperienza stadio, a beneficio di tutti gli utenti”.

“L’impianto sarà orientato lungo l’asse Nord-Sud per ottimizzare lo sviluppo complessivo del masterplan e garantire le migliori condizioni di luce naturale per il manto erboso. Lo stadio sarà circondato da un podio sopraelevato che fornirà le necessarie aree di sicurezza per gli spettatori nei giorni di gara, separate dalla normale circolazione del parco. Il podio offrirà anche potenziali spazi per eventi all’aperto nei giorni senza partite”.

“Lo stadio sarà operativo 365 giorni all’anno, con aree e attività selezionate, come tour dello stadio e spazi museali, ristorazione, conferenze ed eventi aperte ai visitatori. Il design della struttura è stato studiato per minimizzare l’impatto acustico, ottimizzare i flussi di pubblico durante gli eventi e integrare al meglio le aree verdi adiacenti, lo sviluppo commerciale e la connettività, a beneficio della comunità locale”.

“La capienza è stata verificata per ospitare diversi settori dedicati ai vari gruppi di utenti, raggiungendo una capacità di circa 71.500 spettatori. L’esperienza dei tifosi sarà migliorata rispetto all’attuale stadio sotto molteplici punti di vista:

Visibilità ottimizzata

Totale accessibilità

Miglioramento della sicurezza

Maggiori spazi dedicati al tifoso

Acustica e atmosfera migliorata

“Il catino garantisce eccellenti livelli di visibilità, un valore “c” minimo di 90°, eliminando al massimo sedute con visibilità parzialmente ristretta. La prossimità degli spettatori dal campo è migliorata al massimo garantendo un design compatto e ottimizzato che favorisce acustica, atmosfera e la percezione dell’evento sportivo e l’accessibilità in tutti i settori. Il catino offre un’offerta differenziata di prodotti che si caratterizzano ulteriormente nell’offerta di cibi, bevande e servizi dedicati”.

Progetto stadio San Siro costi, le cifre

Entrando nel dettaglio, il Docfap riporta anche i costi specifici del progetto, pari a 1,23 miliardi di euro esclusi “i costi di bonifica, di decostruzione dello stadio, le spese di acquisto delle aree, i soft cost, gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione, compensazioni per la neutralità carbonica, imprevisti, l’inflazione e l’IVA”.

In particolare, la costruzione del nuovo stadio costerà 707,9 milioni di euro, di cui 583,7 milioni per lo stadio e 124,2 milioni per il podio su cui sarà costruito l’impianto. Le aree esterne e le infrastrutture avranno un costo di 102,8 milioni, di cui 68,1 milioni per il solo rifacimento del Tunnel Patrocolo.

Il comparto plurivalente avrà invece un costo complessivo di 390,1 milioni di euro, di cui 371,4 milioni per gli edifici e per il recupero della porzione del secondo anello e il resto per aree esterne ed infrastrutture. Infine, 33,6 milioni sarà l’investimento per l’Energy Powerstation dello stadio, per un totale di 1,23 miliardi che sale a 1,25 miliardi considerando i costi di manutenzione dell’attuale Meazza fino al 2030.

i riporta quadro economico di maggior dettaglio relativo all’intero sviluppo dell’area di San Siro che mostra anche gli importi parziali dei singoli edifici e i costi extra per la gestione del cantiere durante la realizzazione delle opere in adiacenza all’impianto sportivo funzionante. Gli importi sono in milioni di euro.

