Caso FIFA, Platini e Blatter assolti anche in appello dalla accusa di frode

Dopo quasi un decennio di indagini e un’assoluzione in primo grado, Michel Platini e l’ex presidente della FIFA, Sepp Blatter, sono stati nuovamente assolti dalla Corte d’appello di Muttenz, in Svizzera, dalle accuse di frode.

Tali imputazioni avevano impedito a Platini, nel 2015, di candidarsi alla guida del massimo organo del calcio mondiale dopo aver ricoperto la posizione di presidente della UEFA dal 2007 al 2016.

A inizio marzo, la Procura aveva chiesto una pena detentiva di un anno e otto mesi con la condizionale per i due ex massimi dirigenti di UEFA e FIFA accusati di truffa, falso in documenti e gestione infedele per presunte irregolarità nelle assegnazioni dei mondiali di calcio in Russia e Qatar.