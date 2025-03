Chelsea, soci divisi sul progetto del nuovo stadio

Il nuovo stadio del Chelsea, che sembrerebbe essere propenso a lasciare Stamford Bridge, potrebbe presto portare il club a vivere un’ulteriore cambio nella proprietà.

Ad ammetterlo è lo stesso Todd Boehly che insieme al fondo statunitense Clearlake Capital gestisce il club inglese dall’addio, forzato, di Roman Abramovich di tre anni fa. «Abbiamo una grande opportunità di sviluppo dello stadio che dobbiamo chiarire – ha detto Boehly a Bloomberg TV, mentre si trovava a Hong Kong –. E penso che sarà il punto in cui saremo allineati o decideremo definitivamente di prendere strade diverse».

Al momento, il fondo USA è l’azionista di maggioranza del club, mentre Boehly, insieme agli imprenditori Mark Walter e Hansjörg Wyss, si trova in posizione di minoranza. «Siamo stati allineati con ciò che stiamo cercando di fare e costruire – ha continuato Boehly –. Lo status quo va bene. Abbiamo imparato l’uno dall’altro e penso che saremo davvero in grado di risolvere la questione in ogni modo possibile. Ciò che è stato scritto e di cui si è parlato è molto più drammatico di quello che sta realmente accadendo».

In un’ottica di un investimento a medio-lungo termine, il Chelsea si sta guardando intorno per quanto riguarda la situazione stadio. Si pensa alla ristrutturazione di Stamford Bridge, che ha una capienza di 40mila posti, ma senza dimenticare la possibilità di trasferirsi in un’altra area di Londra con un nuovo impianto.

«Abbiamo 16-20 anni per sistemare il Chelsea – ha continuato Boehly –. È davvero complesso. Non è come se stessimo costruendo qualcosa in mezzo a un ambiente rurale. Quindi abbiamo molte parti interessate di cui dobbiamo prenderci cura. Certamente la base di tifosi del Chelsea è una di queste. Ma a lungo termine, penso che costruiremo qualcosa di nuovo e troveremo una soluzione».

Uno stadio nuovo potrebbe far recuperare il terreno perso dai Blues negli ultimi anni rispetto ai rivali come Tottenham e Arsenal. La stessa strategia ha iniziato ad adottarla il Manchester United, grazie alla spinta del socio di minoranza Sir Jim Ratcliffe.

Durante l’intervista con Bloomberg, Boehly ha confermato di pensare che il Chelsea valga più dei 3 miliardi di euro pagati per rilevarlo, nonostante il fatto che la squadra non abbia vinto trofei in quel periodo. «Una delle cose frustranti come proprietario del Chelsea è che la Premier League è diventata così competitiva – ha concluso Boehly –. La qualità delle squadre è diversa da qualsiasi altra in Europa. Il valore del Chelsea non è determinato solo da ciò che ha vinto quest’anno. Questo è un club che ha appena celebrato il suo 120° anniversario».