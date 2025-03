Borsa, la Juve chiude in rosso dopo l'esonero di Thiago Motta

In attesa di capire come sarà l’impatto di Igor Tudor nel suo ruolo di allenatore della Juventus, oggi ha svolto il primo allenamento con i calciatori rimasti alla Continassa in questa pausa per le nazionali, Piazza Affari ha visto chiudere il titolo bianconero in perdita.

La Juventus, infatti, ha registrato un segno meno pari al 3,12%, nonostante un trend positivo in mattinata che è arrivato a toccare anche il 4,7%. In chiusura le azioni del titolo bianconero si sono stabilizzate a 3,1090 euro con una capitalizzazione di mercato pari a 1,2 miliardi.

Dando uno sguardo alle Borse europee, queste chiudono una giornata abbastanza piatta. Piazza Affari chiude sotto dello 0,16% a 38.972 punti base, mentre Francoforte cede lo 0,17% con il Dax a 22.852 punti. Parigi perde lo 0,26% con il Cac 40 a 8.022 punti. Debole anche Londra che registra un -0,1% con il Ftse 100 a 8.638 punti.