San Siro, Sala tira dritto: pubblicato il bando per la vendita

È stato pubblicato sul sito del Comune di Milano il bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti.

Il bando, spiega il Comune, ha l’obiettivo di verificare l’esistenza di eventuali proposte migliorative (considerando la valutazione di 197 milioni di euro fatta dall’Agenzia delle Entrate) rispetto alla proposta presentata da Inter e Milan lo scorso 11 marzo, per la rigenerazione dell’ambito San Siro, la costruzione di un nuovo stadio, la rifunzionalizzazione dell’attuale impianto e lo sviluppo di uno scenario di riqualificazione. Il bando resterà aperto alla raccolta delle eventuali domande di partecipazione fino alle ore 23.59 del giorno 30 aprile 2025.

Contestualmente il Comune ha anche pubblicato la già citata valutazione dell’Agenzia delle Entrate sul valore di aree e stadio e il Documento di fattibilità delle alternative progettuali presentato dalle squadre. Un passo in avanti importante per proseguire l’iter, visto che una volta concluso il bando, il Comune valuterà le offerte, se ne arriveranno, prima di andare avanti con la vendita di San Siro. Senza dimenticare l’inchiesta, che non vede né indagati né ipotesi di reato, in Procura a Milano.