Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli

Papa Francesco, dopo 38 giorni di ricovero, lascia il Policlinico Gemelli da dove è stato dimesso, come annunciato ieri in serata dall’equipe medica che lo ha seguito lungo tutta la sua degenza.

Ora il Pontefice, che si è affacciato dalla finestra della sua stanza per benedire un gran numero di fedeli accorsi questa mattina, dovrà osservare un periodo di assoluto riposo per circa due mesi nella sue residenza di Santa Marta per recuperare al meglio dopo il lungo ricovero dovuto a una polmonite bilaterale e a un’infezione respiratoria polimicrobica.