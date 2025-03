Banca Ifis, pronta offerta per acquisire Euclidea: closing atteso per luglio

Non solo l’Opas su Illimity, Banca Ifis è pronta a muoversi anche per acquisire Euclidea Sim, wealth-tech milanese con oltre 400 milioni di asset in gestione, specializzata nel servire on line oltre duemila clienti alto di gamma su grandi patrimoni. Euclidea offre, inoltre, una sorta di comparatore di Etf e fondi di investimento e aiuta a creare un profilo on line per il risparmiatore, grazie a un algoritmo basato su intelligenza artificiale e machine learning.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, alcune indiscrezioni di mercato fanno filtrare come il CdA di Banca Ifis avrebbe dato mandato al CEO Frederik Geertman di strutturare un’offerta per rilevare il 100% delle azioni della società di intermediazione. Il closing dovrebbe avvenire a luglio.

L’acquisizione di Euclidea, inoltre, sarebbe il primo passo per allargare il business del private banking & wealth management che andrebbe ricompreso sotto il nuovo marchio “Fürstenberg”, creato appositamente e depositato già lo scorso anno, sulla scia delle grandi dinasty specializzate nelle gestioni patrimoniali come Rothschild e Pictet. L’obiettivo di Banca Ifis sarebbe quello di offrire prodotti e servizi trasparenti basati sull’innovazione.

L’istituto veneto quindi dovrebbe estendere la propria offerta non solo agli imprenditori con cui già lavora nell’ambito del corporate & commercial banking, ma anche ai clienti nella fascia alta del conto deposito “Rendimax”, che potranno così investire una parte delle propri ricchezze in prodotti di risparmio gestito. Una sede dedicata al progetto Fürstenberg sarebbe già stata trovata a Milano.

Tornando a Euclidea, questa è nata nel 2015 come un club deal e vedeva tra i soci avviatori Roberto Condulmari, storico fondatore di Kairos Partners, Mario Bortoli, già in Fideuram ed Eurizon, Luca Valaguzza, ex direttore Investimenti di Akros Alternative Investments sgr e di Bnl Gestioni sgr, e Giovanni Folgori, già responsabile di Fideuram Investimenti sgr.

Oggi alla guida di Euclidea c’è il CEO Stefano Rossi, mentre il fratello Giacomo è direttore commerciale. Tra gli investitori figurano invece Francesco Perilli, partner di Equita, e il finanziere Francesco Micheli, presidente e CEO di Genextra.