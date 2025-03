Oggi si giocheranno le gare di ritorno dei quarti di finale della Nations League 2024/25, ma non solo. Infatti ci saranno anche le sfide per decretare le promozioni e le retrocessioni all’interno delle prime tre leghe della competizione UEFA.

Inoltre, non bisogna dimenticare che i risultati dei quarti di finale di Nations influiranno anche sulla composizione dei gironi per le qualificazioni UEFA in vista dei prossimi Mondiali 2026. Infatti, le vincenti dei quarti saranno inserite nei gironi da quattro squadre (in totale sono sei, mentre altrettanti contano cinque nazionali), per un quadro completo che si avrà quindi solamente a dopo queste sfide.

In occasione del sorteggio andato in scena alla fine dello scorso anno, la UEFA ha definito anche i potenziali incroci nella Final Four che si svolgerà nel mese di giugno. Una manifestazione che sarà ospitata proprio dalla vincitrice del doppio confronto Italia-Germania, con le gare in programma tra il 4 e l’8 giugno.

Nel meeting di Losanna, in Svizzera, di lunedì 16 dicembre 2024, il Comitato Esecutivo UEFA ha nominato le sedi provvisorie per la quarta finale della storia della competizione: i due stadi di Torino (Juventus e Torino) e di Monaco e Stoccarda sono stati scelti rispettivamente per ospitare le partite.

Tabellone Nations League – Tutti gli incroci fino alla finale

Di seguito, il tabellone della Nations League 2024/25 con i potenziali incroci nelle semifinali:

Quarti di finale:

Olanda-Spagna

Croazia-Francia

Danimarca-Portogallo

Italia-Germania

Semifinali: