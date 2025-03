Dove vedere Canada USA tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Canada USA tv streaming, finale 3°-4° posto della CONCACAF Nations League.

Così come la versione europea, la CONCACAF Nations League è arrivata alle sue fasi finali e si prepara a veder assegnato il trofeo 2024/25 per la sua quarta edizione. Nelle precedenti tre il torneo è sempre stato vinto dagli Stati Uniti, due volte avendo la meglio sul Messico e una volta sul Canada. Ma questa volta Pulisic e compagni dovranno accontentarsi della finalina per il terzo posto per via della sconfitta last minute contro Panama. Dall’altra parte i canadesi che si sono visti superare dal Messico.

Dove vedere Canada USA tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Canada-USA, match valido per la finale 3°-4° posto della CONCACAF Nations League 2024/25, si terrà al SoFi Stadium di Inglewood, California, il 23 marzo 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 23.00 italiane.

La CONCACAF Nations League, come è per la UEFA Nations League, non è visibile su alcuna televisione italiana, ma a differenza della competizione che vede protagoniste le nazionali europee, la CONCACAF Nations League non è visibile in Italia nemmeno via streaming. Quindi Canada-USA sarà visibile su sito e app di OneFootball.