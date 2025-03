Il modello spagnolo e le nuove case di Atletico, Barça e Real: su DAZN la seconda puntata di Stadi 5.0

Il modello spagnolo e le nuove case di Atletico, Barcellona e Real Madrid sono i temi al centro della seconda puntata di Stadi 5.0, la serie on demand (disponibile a questo link su DAZN) dedicata agli impianti sportivi in Italia e non solo. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra DAZN, ABB Electrification (leader globale nel settore della distribuzione e gestione dell’energia elettrica, impegnato nella decarbonizzazione e nell’efficienza energetica) e Calcio e Finanza, punto di riferimento per l’analisi economico-finanziaria del mondo del calcio e dello sport.

Nella seconda puntata, il focus è dedicato al modello della Spagna, dove negli ultimi anni la volontà di costruire nuovi impianti ha dato impulso a grandi investimenti a partire dai top club, con Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid che hanno puntato su stadi di nuova generazione. A parlarne sono Pierluigi Pardo e Federica Zille di DAZN, che guidano la narrazione affiancati dal direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini che approfondisce, tramite dati e numeri concreti, anche gli aspetti economici ma non solo legati al progetto dei club milanesi.

Insieme a loro ci sono il talent di DAZN Andrea Stramaccioni e Paolo Baroncelli, Marketing & Sales Regional Director di ABB. Protagonista anche Valerio Gori, Chief Marketing Officer dell’Atletico Madrid. «Quello che qui viviamo è che lo stadio non è solo il fulcro principale del giorno della partita, ma diventa un asset strategico per il club che è vivo ogni giorno», le sue prime parole nel corso del più corposo intervento.

Nei successivi episodi, l’attenzione si sposterà su altri progetti come quelli di Roma, Lazio e Como, ma ci saranno anche approfondimenti su impianti già esistenti come l’Allianz Stadium della Juventus e il Bluenergy Stadium dell’Udinese.