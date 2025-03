Ufficiale, la FIFA esclude il Club León dal nuovo Mondiale per Club

La FIFA ha ufficialmente escluso i messicani del Club León dal prossimo Mondiale per Club, a causa della violazione delle norme sulle multiproprietà. Lo ha annunciato la stessa Federcalcio internazionale, in una nota.

«A seguito dell’apertura di procedimenti disciplinari nei confronti del CF Pachuca e del Club León, il presidente della Commissione Disciplinare della FIFA ha deciso di deferire il caso direttamente alla Commissione d’Appello della FIFA, in conformità con l’articolo 56, paragrafo 3, del Codice Disciplinare della FIFA – si legge nella nota – Dopo aver valutato tutte le prove disponibili, il presidente della Commissione d’Appello della FIFA ha stabilito che il CF Pachuca e il Club León non hanno rispettato i criteri relativi alla multiproprietà di club, come definiti dall’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento della FIFA per la Coppa del Mondo per Club 2025. In conformità con l’articolo 10, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la FIFA ha deciso che il Club León sarà escluso dalla competizione, con il club sostituto che verrà annunciato a tempo debito».

Una decisione che era stata in parte anticipata dal Pachuca, l’altra squadra messicana coinvolta. «Pochi momenti fa siamo stati notificati dalla FIFA che una delle due squadre, Pachuca o León, partecipanti al Mondiale per Club 2025, sarà esclusa dalla competizione. I motivi di questa decisione non ci sono stati comunicati».

La ragione è quindi da ricondurre alla violazione delle norme sulla multiproprietà. Entrambi i club appartengono al Gruppo Pachuca e non hanno evidentemente dimostrato l’indipendenza richiesta dalla FIFA per poter prendere parte alla manifestazione. Nessuna di queste due squadre è presente in uno dei gironi di Inter e Juventus. Il Pachuca avrebbe tuttavia potuto potenzialmente incontrare i bianconeri agli ottavi di finale e i nerazzurri ai quarti, mentre il León sarebbe stato un avversario solamente in caso di semifinale.

«Siamo in disaccordo con questa decisione, che impugneremo fino all’ultima istanza e davanti al più alto tribunale sportivo, poiché tutte le prove e la documentazione che attestano la nostra indipendenza amministrativa e sportiva sono state presentate in modo tempestivo e trasparente», ha sottolineato ancora il Pachuca nella nota.

«Sarà il Segretario Generale dell’organismo a decidere quale di questi due club non parteciperà. Nel nostro caso, difenderemo ciò che è stato conquistato sul campo in modo giusto, professionale e nel pieno rispetto delle regole della competizione», ha concluso il club messicano.