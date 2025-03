Chi sostituirà il Club León al Mondiale per Club? Cosa dice il regolamento

La FIFA ha ufficializzato questo pomeriggio l’esclusione dei messicani del Club León dal nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. Una decisione che è stata presa a seguito di una violazione delle norme in tema di multiproprietà, come sottolineato dall’organo di governo del calcio mondiale in una nota.

All’interno del comunicato, la FIFA ha sottolineato anche a breve sarà annunciato il club che rimpiazzerà i messicani. L’organo presieduto da Gianni Infantino non ha specificato con quali modalità, anche se è possibile farsi un’idea della procedura tramite il regolamento ufficiale della competizione.

«Se la Commissione Disciplinare della FIFA decide che due o più club non soddisfano i criteri definiti nel paragrafo 1 (dell’articolo 10 sulla multiproprietà, ndr), il segretariato generale della FIFA determinerà quale club potrà essere ammesso alla competizione e come sostituire un club non ammesso, in conformità con i seguenti principi», si legge nell’articolo 10 del documento.

«A tal fine, si terrà conto, in particolare, del rispettivo ranking dei club interessati e della quota applicabile per confederazione e/o associazione membro a cui i club sono affiliati», conclude l’articolo 10.4. Guardando alle quote per ogni Confederazione, è verosimile che il nuovo club arriverà dalla Concacaf, la Confederazione del Centro America.

Nuova squadra Mondiale per Club? Chi potrebbe sostituire il Club León

Questo il ranking attuale (in grassetto le partecipanti come vincitrici della Concacaf Champions League):

CF Monterrey (Messico) – 52 punti Club León (Messico) – 47 punti América (Messico) – 44 punti Philadelphia Union (USA) – 41 punti Cruz Azul (Messico) – 39 punti Columbus Crew (USA) – 37 punti CF Pachuca (Messico) – 34 punti Tigres UANL (Messico) – 32 punti Seattle Sounders FC (USA) – 28 punti Los Angeles (USA) – 25 punti Pumas UNAM (Messico) – 24 punti New York City (USA) – 19 punti New England (USA) – 19 punti Atlanta United (USA) – 13 punti Alajuelense (Costa Rica) – 13 punti

Considerando la graduatoria e l’esclusione del Leòn, la prima squadra potenzialmente disponibile a livello di ranking sarebbe l’America. Tuttavia, stante la norma che prevede la partecipazione di massimo due club dello stesso Paese (a meno che tre o più squadre non abbiano conquistato il trofeo continentale), è probabile che tutte le formazioni messicane e quelle statunitensi (oltre ai Seattle Sounders c’è l’Inter Miami, presente come invitata) non vadano conteggiate.

Se così fosse, la prima squadra in graduatoria di un Paese differente sarebbe l’Alajuelense, club del Costa Rica che aveva presentato – tra le altre cose – il ricorso per chiedere la squalifica di una tra Pachuca e Club León, proprio sulla base delle norme legate alla multiproprietà.