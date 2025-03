Coreografia non autorizzata contro la Juve: multato un tifoso della Fiorentina

Mentre la Fiorentina ha presentato un preavviso di reclamo per la multa comminata dal Giudice Sportivo (50mila euro) per la coreografia anti Juventus prima della sfida del Franchi contro la formazione bianconera, il questore di Firenze ha annunciato una serie di sanzioni nei confronti di 12 tifosi viola.

Per 11 di questi è stata contestata l’occupazione di un posto allo stadio diverso da quello assegnato in occasione della partita di domenica e sono stati multati con 166 euro, andando a stabilirsi alla balaustra all’interno della curva Ferrovia, dove risiede il tifo organizzato viola visti i lavori di ristrutturazione in corso alla Fiesole. Per un altro sostenitore è invece scattata la sanzione, dello stesso importo, per aver organizzato una coreografia diversa da quella autorizzata.

Per quanto riguarda il tifoso multato per la coreografia, la persona multata è quella che ha sottoscritto la relativa richiesta di allestimento e, da quanto pubblicato dalla Questura di Firenze, la violazione ha riguardato l’organizzazione, ad inizio gara, di una coreografia difforme da quella autorizzata dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS).

Seppur non specificato dalla Questura nella nota emessa questo pomeriggio, è presumibile che la coreografia in questione sia proprio quella per la quale la società toscana è stata successivamente sanzionata dal Giudice Sportivo con una multa e una diffida.