Mondiali 2026, il Giappone la prima nazionale qualificata sul campo

È il Giappone la prima nazionale qualificatasi sul campo in vista dei Mondiali 2026 che si giocheranno fra Stati Uniti, Messico e Canada. Ovviamente, l’elenco delle partecipanti conta già queste tre come nazioni ospitanti.

La nazione del Sol Levante ha infatti vinto oggi contro il Bahrain per 2-0 grazie ai gol del l’ex Lazio Kamada e di Kubo, attaccante della Real Sociedad. Con questi tre punti ha centrato la qualificazione matematica con tre giornate di anticipo rispetto alla fine della terza fase delle qualificazioni asiatiche.

Per quanto riguarda invece il percorso di qualificazione per le nazionali europee, questo inizierà questa settimana con la prima giornata di alcuni dei 12 gironi, che inoltre non sono ancora tutti definiti visto che si attende il doppio confronto dei quarti di finale di Nations League, in cui figura anche l’Italia di Luciano Spalletti che dovrà vedersela con la Germania.

Squadre qualificate Mondiali 2026 – L’elenco completo

Ecco di seguito l’elenco delle nazionali qualificate ai Mondiali 2026:

Nazionali ospitanti:

USA

Messico

Canada

Nazionali qualificate: