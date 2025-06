Inter, saluta il flop Correa: è costato oltre 4 milioni a gol

L’avventura di Joaquin Correa all’Inter si chiude ufficialmente a parametro zero. L’attaccante argentino, arrivato nell’estate 2021 dalla Lazio per un costo complessivo di 32,6 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, si accasa ora al Botafogo. « Joaquín Correa è il nuovo rinforzo del Botafogo – si legge in una nota della società -. L’attaccante arriva a parametro zero dopo la fine del contratto con l’Inter. Correa, che indosserà la maglia numero 30, si unirà alla delegazione del Botafogo negli Stati Uniti per la disputa della Coppa del Mondo per Club FIFA».

«Ciao Inter, ciao Neroazzurri! Porterò con me tanti bei ricordi cosí come momenti negativi che mi hanno fatto crescere come giocatore e soprattutto persona – ha scritto l’argentino su Instagram, salutando l’Inter -. Sono sicuro continuerete a vincere trofei, giocare finali e portare in alto il nome di questa società. Con determinazione e orgoglio, come abbiamo fatto noi in questo anni! Un grande in bocca al lupo».

Quanto è costato Correa all’Inter: le cifre del flop

Si chiude quindi l’esperienza dell’argentino a Milano. In tre stagioni (con un anno trascorso in prestito al Marsiglia senza successo, l’unica stagione tra l’altro in cui l’Inter ha vinto lo scudetto), Correa ha disputato complessivamente 99 partite ufficiali con la maglia dell’Inter, per un totale di 3.568 minuti giocati e appena 12 gol segnati. Numeri ben lontani dalle attese di un giocatore pagato caro con la speranza potesse diventare uno dei pilastri dell’attacco dopo l’addio di Romelu Lukaku, venduto al Chelsea nel corso della stessa estate.

Il conto economico è infatti impietoso: il costo totale sostenuto dall’Inter per Correa nel corso di queste quattro stagioni è stato di 52,02 milioni di euro, suddivisi tra ammortamento del cartellino (32,6 milioni) e stipendio lordo (19,4 milioni). Nel dettaglio, ogni partita giocata dall’argentino è costata al club di Viale della Liberazione 525.460 euro, ogni minuto disputato 14.580 euro e ogni gol realizzato ben 4,34 milioni di euro.

Per Correa, al contrario, il passaggio all’Inter è stato economicamente fruttuoso: considerando lo stipendio ricevuto nei suoi tre anni all’Inter, in media il classe ’94 ha incassato 196.212 euro a partita giocata, 5.444 euro per ogni minuto giocato e 1,62 milioni di euro per ogni rete segnata.