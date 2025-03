Lo United aumenta i prezzi degli abbonamenti: monta la protesta dei tifosi

I tifosi del Manchester United hanno definito “offensivo” l’aumento del 5% sui prezzi degli abbonamenti e hanno affermato che la famiglia Glazer dovrebbe attingere alle proprie tasche per aiutare a risolvere i problemi finanziari del club. Una settimana dopo che Sir Jim Ratcliffe, patron di Ineos e co-proprietario dello United, ha dichiarato che il club sarebbe rimasto senza soldi quest’anno senza il suo investimento di 230 milioni di sterline, è stato annunciato l’aumento del 5% sugli abbonamenti.

Per la stagione 2025/26, un abbonamento per adulti a Old Trafford costerà tra le 608 e le 1.121 sterline. Il club – che ha aumentato i prezzi per la terza stagione consecutiva – ha spiegato che gli abbonati pagheranno in media 2,50 sterline in più a partita.

I prezzi per gli under 16 sono stati congelati, ma gli sconti per gli anziani sono stati ridotti dal 50% al 25%. Inoltre, per la prima volta, le partite per i non abbonati verranno classificate in categorie, con i match più importanti contro rivali e squadre vicine – spiega il quotidiano inglese The Times – che costeranno di più.

«Anche se siamo sempre stati attenti alle questioni relative ai biglietti, l’attuale situazione rende ancora più difficile accettare un aumento dei prezzi. La squadra è bloccata al 13° posto. Lo United affronta problemi finanziari derivanti da investimenti trascurati, debiti enormi e una pessima gestione», ha commentato il Manchester United Supporters Trust (MUST).

«Riconosciamo che Jim Ratcliffe ha investito denaro nel club e ha incontrato i tifosi. Ma se è vero che il club è in condizioni terribili dentro e fuori dal campo, l’idea che lo United debba risanare le proprie finanze praticamente dall’oggi al domani è una scelta. I nostri proprietari — e qui ci riferiamo chiaramente ai Glazer — ci hanno messo in questa situazione, ed è loro responsabilità mettere mano al portafoglio per aiutarci a uscirne», hanno proseguito i tifosi.

«Pensare che i tifosi debbano pagare per gli errori e la gestione dei Glazer, oltre alle migliaia di sterline che già sborsano per seguire fedelmente la squadra, è semplicemente offensivo». Nell’ambito della strategia di Ineos per aumentare le entrate, alcune centinaia di tifosi seduti vicino alle panchine saranno spostate, poiché il club ha capito di poter vendere quei posti a prezzi molto più alti come parte di pacchetti hospitality.

I tifosi interessati riceveranno un nuovo posto, mentre i nuovi occupanti potranno cenare in una suite hospitality nella Sir Bobby Charlton Stand prima del calcio d’inizio. Lo United non avrebbe comunque vantaggi nel lanciare un’iniziativa simile al Tunnel Club di grande successo del Manchester City, poiché il club prevede di trasferirsi in un nuovo stadio entro la stagione 2030/31.

Omar Berrada, CEO del Manchester United, ha replicato così sul tema dell’aumento dei prezzi: «Non sarebbe corretto mantenere invariati i prezzi mentre i costi aumentano e il club continua ad affrontare difficoltà finanziarie. Abbiamo mantenuto l’aumento al livello più basso possibile e protetto i nostri abbonati più giovani da qualsiasi aumento, garantendo al contempo che il club rimanga finanziariamente solido per investire nel miglioramento della squadra».

Il MUST, da parte sua, ha espresso preoccupazione per il nuovo sistema di categorizzazione delle partite per i non abbonati: «Il nuovo modello di categorizzazione delle partite è motivo di grande preoccupazione, poiché i tifosi dovranno affrontare ulteriori aumenti di prezzo per le partite più richieste. Chiediamo un limite rigido al numero di partite che rientreranno nelle fasce di prezzo più alte».