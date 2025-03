La Kings League lancia il talk show After Kings: sarà condotto da Pierluigi Pardo

L’attesa è finita: debutta After Kings. A partire da oggi, ogni martedì dalle 21:00 alle 23:00, il talk show ufficiale della Kings League Lottomatica.sport Italy analizzerà a caldo tutti i momenti più emozionanti della giornata di campionato.

Alla conduzione, un volto d’eccezione come Pierluigi Pardo, già protagonista del lancio della Kings League in Italia nell’evento di presentazione dello scorso 18 novembre 2024 e del Draft dello scorso 5 dicembre 2024. Il conduttore guiderà il dibattito insieme ai Presidenti delle squadre.

L’evento sarà l’occasione per rivivere ogni Match Day attraverso commenti tecnici, retroscena, momenti clou e soprattutto l’interazione costante con la community della Kings League. After Kings sarà trasmesso in diretta su tutte le piattaforme social della Kings League Lottomatica.sport Italy – Twitch, YouTube, TikTok, X e Kick – oltre che sui canali Twitch dei Presidenti.