Italia-Germania, oltre 50mila biglietti venduti per il big match di San Siro

A due giorni dalla sfida con la Germania va riempiendosi lo stadio Giuseppe Meazza. Sono 50.000 i biglietti emessi per la gara d’andata dei quarti di finale della UEFA Nations League in programma giovedì 20 marzo (ore 20.45) a Milano, che si prepara a riabbracciare la Nazionale 123 giorni dopo aver ospitato l’ultimo match del girone di Nations League con la Francia.

Esauriti i biglietti dell’offerta Promo Famiglia, sono ancora disponibili i tagliandi a prezzo ridotto per Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari. I biglietti possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti della Federcalcio e di Vivaticket.

La FIGC ha fatto sapere che i cancelli del Meazza apriranno alle ore 18.45. I parcheggi di pertinenza dello stadio saranno accessibili esclusivamente ai possessori di un pass parcheggio rilasciato dalla FIGC. Parte del parcheggio denominato “D” sarà riservata ai possessori del contrassegno per persone con disabilità dotati di regolare titolo di accesso allo stadio.

Di seguito, tutti i tagliandi ancora disponibili e i relativi prezzi: