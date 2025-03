PSG impegnato in Champions: rinviata la sfida di Ligue 1 con il Nantes

«Con l’obiettivo di favorire il percorso dei club francesi nelle coppe europee, considerando che il miglioramento del ranking UEFA della Francia resta un obiettivo essenziale, il Consiglio di Amministrazione della LFP, riunitosi lunedì 17 marzo, ha apportato una modifica al calendario del Paris Saint-Germain».

Con questa nota, la LFP – Ligue de Football Professionnel – ha annunciato di avere rinviato la sfida dei parigini, per consentire alla squadra di Luis Enrique di preparare al meglio il match contro gli inglesi dell’Aston Villa, valido per i quarti di finale della Champions League.

«Il Consiglio di Amministrazione della LFP ha così deciso di fissare la partita FC Nantes-Paris Saint-Germain, valida per la 29ª giornata di Ligue 1 McDonald’s, per martedì 22 aprile 2025. Poiché il FC Nantes è coinvolto in questa modifica, il Consiglio di Amministrazione della LFP ha deciso di adattare anche il loro calendario: