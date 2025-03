Inter, esauriti i biglietti nel settore ospiti per la sfida col Bayern Monaco

È andata esaurita in meno di un’ora la disponibilità dei tagliandi per il settore ospiti dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera per la gara tra il Bayern Monaco e l’Inter. Il club nerazzurro infatti aveva messo in vendita i tagliandi a partire dalle ore 10 di oggi al prezzo di 50 euro ciascuno, martedì 18 marzo, ma già prima delle 11 sul sito della società compariva il messaggio “disponibilità esaurita” per i circa 3.200 posti del settore ospiti dell’impianto tedesco.

Alta richiesta anche per gli altri posti nello stadio del Bayern Monaco per la gara del prossimo 8 aprile. Sul sito della società bavarese infatti era possibile effettuare richieste fino a ieri, ma già da tempo lo stesso club aveva indicato “overbooked” sul link per la sfida di Champions League. Resta la possibilità del cosiddetto “ticket exchange” sul sito del Bayern Monaco, ma solo nel caso in cui qualcuno mettesse in vendita sulla piattaforma ufficiale di rivendita il proprio tagliando.