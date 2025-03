Iveco (Exor), la divisione difesa in vendita: tre big interessati e il titolo vola in Borsa

La contesa tra colossi europei per la divisione difesa di Iveco mette le ali al titolo del gruppo che svetta in cima al Ftse Mib (+1%) con un guadagno del 5% a 16,98 euro. Nelle scorse settimane infatti la società, di cui Exor (la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra le altre di Juventus e Ferrari) è tra i principali azionisti con il 27% delle azioni e il 42% dei diritti di voto, ha reso noto che il consiglio d’amministrazione sta valutando di separare il business Defence che comprende i marchi Idv e Astra e le relative attività, attraverso uno spinoff con l’obiettivo della quotazione in Borsa.

Iveco Defence Vehicles (Idv), secondo il Corriere della Sera, sarebbe così entrata nel radar dei grandi produttori di armamenti europei. Si tratta di Knds (alleanza franco-tedesca), che avrebbe fatto un primo sondaggio ma al momento appare politicamente e industrialmente poco praticabile; del gruppo ceco Csg, già presente in Italia (possiede l’80% della bresciana Armi Perazzi); e dell’inglese Bae Systems che ha due collaborazioni con Leonardo (azionista del produttore di missili Mbda e partner di Gcap per i caccia di sesta generazione).

Sullo sfondo viene citata l’opzione Leonardo, che potrebbe intervenire tramite la neonata joint venture con la tedesca Rheinmetall, alla luce della maxi commessa ricevuta dal governo italiano per produrre veicoli militari e alla quale Idv parteciperà con una quota del 12-15%. Ma rimane da superare lo scoglio del prezzo.