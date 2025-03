Azzi, CEO DAZN Italia: «Il Mondiale per Club sarà un volano per la Serie A»

«Il Mondiale per Club è un’opportunità per la stagionalità. Copre un periodo in cui non c’è il grande calcio, questo ci permette anche di fare da volano per la partenza del nuovo campionato. E’ un’occasione unica per rivitalizzare la passione di tutti, non è una minaccia».

Lo ha detto Stefano Azzi, CEO di DAZN in Italia, durante l’evento “Un fenomeno Mondiale, FIFA Club World Cup 2025” organizzato da Luiss e Tuttosport. DAZN trasmetterà gratuitamente l’evento e Azzi spiega che «un elemento importante sarà la pubblicità», perché «la redditività sarà data dall’audience globale e il Mondiale in questo senso parla a un pubblico diverso rispetto a un campionato domestico che si rivolge a un pubblico più maschile. Quello mondiale parla alla famiglia, attirando brand che di solito non investono nelle leghe domestiche».

Il CEO di DAZN in Italia si è detto poi «orgoglioso» dell’accordo stipulato con la FIFA che rende la piattaforma di sport in streaming il broadcaster unico della competizione. «Sarà un unicum. E’ un accordo che si incastra con la crescita del nostro Gruppo», ha concluso Azzi.

Il Mondiale per Club 2025, che prenderà il via sabato 14 giugno 2025 all’Hard Rock Stadium di Miami, riunirà i 32 migliori club di tutto il mondo per disputare partite che si giocheranno in 12 sedi negli Stati Uniti per un periodo di 29 giorni e che culmineranno con la finale al MetLife Stadium di New York (New Jersey) domenica 13 luglio 2025.