Mondiale per Club, DAZN sceglie Mediaset anche in Spagna per la sublicenza

Dopo l’intesa siglata nei giorni scorsi per l’Italia, DAZN ha scelto Mediaset anche in Spagna come partner per la trasmissione di alcune sfide del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. La piattaforma globale leader nell’intrattenimento sportivo, e il principale gruppo televisivo commerciale di Spagna e Italia, nonché uno dei più grandi d’Europa, hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per garantire al Mondiale per Club FIFA 2025 la più ampia copertura in streaming e in televisione, in diretta e on demand, anche in Spagna.

Dopo gli accordi di sublicenza recentemente firmati da DAZN in altri Paesi (tra cui l’Italia, appunto), oggi è stata ufficializzata la “formazione” che, in Spagna, si occuperà di massimizzare la visibilità del nuovo Mondiale per Club FIFA, che vedrà la partecipazione di squadre come Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, Juventus, Manchester City, River Plate e Bayern Monaco.

Grazie all’accordo di sublicenza, Mediaset trasmetterà in chiaro e in co-esclusiva una delle partite di punta della giornata anche in Sapgna. DAZN, invece, offrirà gratuitamente tutti e 63 gli incontri del Mondiale per Club FIFA 2025, rimanendo l’unica piattaforma dove sarà possibile seguire l’intero torneo. Questa alleanza tra DAZN e Mediaset prevede anche una sinergia editoriale tra le due piattaforme per massimizzare la portata del Mondiale per Club e offrire una copertura senza precedenti.

L’accordo siglato per la Spagna riguarda la sublicenza. Sul fronte della raccolta pubblicitaria, DAZN si occuperà della raccolta delle partite trasmesse sulla propria piattaforma e non esiste quindi un rapporto a livello pubblicitario tra DAZN e Publitalia per la competizione che si disputa negli USA, a differenza di quanto accade invece con la Serie A in Italia.

Oscar Vilda, CEO di DAZN Iberia, ha commentato: «Questa partnership si basa sulla nostra relazione con Mediaset come partner strategico in Spagna e Italia e rafforza la nostra ambizione, come piattaforma globale, di rendere il miglior calcio per club accessibile a tutti. Siamo entusiasti di portare il Mondiale per Club FIFA 2025 ai tifosi di tutto il mondo, gratuitamente e in più lingue, con DAZN come unica piattaforma dove sarà possibile seguire tutti i 63 match e accedere a contenuti esclusivi. Questa esperienza unica in un ambiente cross-platform, digitale e altamente interattivo ci permetterà di mettere il calcio, i suoi protagonisti, i tifosi e i brand al centro dell’azione».

Davide Mondo, CEO di Publiespaña, ha aggiunto: «Noi di Publiespaña siamo molto orgogliosi di far parte di questa collaborazione con DAZN, un’opportunità straordinaria per connetterci con un vasto pubblico. Solo in Spagna stimiamo un’audience di oltre 25 milioni di spettatori. Questa alleanza tra un broadcaster e una piattaforma di streaming amplificherà la visibilità del Mondiale per Club e segnerà un prima e un dopo nella storia del calcio per club, non solo per il livello delle squadre partecipanti, ma anche per la rilevanza e le opportunità offerte ai nostri inserzionisti».

Il Mondiale per Club FIFA 2025 prenderà il via sabato 14 giugno 2025 all’Hard Rock Stadium di Miami, riunendo i 32 migliori club del mondo in 12 sedi negli Stati Uniti per un periodo di 29 giorni. La competizione culminerà con la finale, che si disputerà domenica 13 luglio 2025 al MetLife Stadium di New York (New Jersey).