Accordo raggiunto nella maggioranza per le direzioni dei Tg Rai in vista del CdA in programma il 20 marzo che dovrebbe dare l’approvazione alle nomine. Alla guida di Rainews 24 andrà Federico Zurzolo, in quota Forza Italia, al posto di Paolo Petrecca, che approderà invece a Rai Sport.

Nicola Rao, sostenuto da Fratelli d’Italia, prenderà il timone del Giornale Radio, ma a partire da luglio quando Francesco Pionati andrà in pensione. Il 20, invece, sarà confermato al timone della Tgr Roberto Pacchetti (quota Lega), così come Pierluca Terzulli, in area Dem, al Tg3. A Rai Italia Maria Rita Grieco, attuale vicedirettrice del Tg1 in quota azzurri, prenderà il posto di Fabrizio Ferragni. Andrea Sassano, direttore di Rai Teche dovrebbe prendere il posto di Flavio Mucciante alla Radiofonia.

Chi è Paolo Petrecca? La carriera del futuro direttore di Rai Sport

Ma chi è Paolo Petrecca? Nato a Roma nel 1964, laureato in Lettere, è giornalista professionista dal 1997. Ha avviato il proprio percorso professionale nel 1990 nel settore televisivo presso alcune Tv regionali, occupandosi prevalentemente di sport, cronaca e politica.

Nel 1999 è entrato nella redazione romana dell’emittente radiofonica Rtl102,5, dove è diventato conduttore e anche coordinatore di corrispondenti e speaker dei notiziari. In questo periodo ha collaborato con la piattaforma digitale Stream, con le telecronache di Champions League, servizi e interviste a protagonisti del Campionato italiano di calcio di Serie A e il programma “Il cinema nel pallone”, da lui stesso ideato e curato.

Ha iniziato la sua esperienza in Rai nel 2001 come redattore presso il Tg2. Nel 2007 è passato a Rai News 24dove, nel 2012, è diventato Capo Servizio della redazione “Coordinamento delle edizioni”. Nel 2014 è entrato nella redazione “Politico-Istituzionale” dove, nel 2017, è arrivato ad assumere l’incarico di Capo Redattore.

È Vice Direttore di Rai News dal 2019. Tra il 2020 e il 2021 è stato anche responsabile ad interim delle redazioni “Media Management” e “Società”. Ha una lunga attività di collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza di Roma, attraverso attività di docenza e seminari in materia di giornalismo. Nel novembre 2021 è stato nominato Direttore delle Testate Rai News 24, Televideo e Rainews.it. Ora, si prepara ad approdare a Rai Sport.