Premier League da record: ipotesi 11 club nelle coppe europee nel 2025/26

Il Newcastle ha vinto a sorpresa il primo trofeo della stagione 2024/25 nella giornata di ieri, battendo il Liverpool 2-1 nella finale della EFL Cup allo stadio di Wembley. Il risultato della partita avrà anche un impatto sulla qualificazione delle squadre inglesi alle competizioni europee della prossima stagione, poiché i vincitori della EFL Cup ottengono un posto nei playoff della UEFA Conference League.

Tuttavia, se il Newcastle dovesse concludere la stagione in una posizione di classifica in Premier League che gli garantisce l’accesso a una competizione UEFA nella prossima stagione (almeno tra le prime cinque), il loro posto nei playoff di Conference League verrebbe assegnato alla squadra meglio classificata che non si è qualificata per le competizioni UEFA attraverso il campionato.

Premier League quante squadre nelle coppe? La base di partenza

Ma quante squadre si qualificano attualmente alle coppe europee in Inghilterra? Questa la divisione standard:

UEFA Champions League : le prime quattro squadre della Premier League si qualificano per la fase a gironi della Champions League. La squadra che termina al quinto posto potrebbe ottenere un posto extra in Champions League, a seconda del successo collettivo dei club inglesi nelle competizioni europee in questa stagione;

: le prime quattro squadre della Premier League si qualificano per la fase a gironi della Champions League. La squadra che termina al quinto posto potrebbe ottenere un posto extra in Champions League, a seconda del successo collettivo dei club inglesi nelle competizioni europee in questa stagione; UEFA Europa League: due posti in Europa League sono assegnati ai club inglesi che soddisfano i seguenti criteri. La squadra classificata quinta in Premier League si qualifica per la fase a gironi (oppure la sesta, se le prime cinque squadre si qualificano per la Champions League); i vincitori della FA Cup si qualificano per la fase a gironi;

due posti in Europa League sono assegnati ai club inglesi che soddisfano i seguenti criteri. La squadra classificata quinta in Premier League si qualifica per la fase a gironi (oppure la sesta, se le prime cinque squadre si qualificano per la Champions League); i vincitori della FA Cup si qualificano per la fase a gironi; UEFA Conference League: i vincitori della EFL Cup si qualificano per il turno di playoff della Conference League.

Premier League quante squadre nelle coppe? Quando cambia l’accesso alle competizioni UEFA

Se i vincitori della FA Cup si sono già qualificati per la Champions League o l’Europa League tramite la Premier League, o vincendo la Champions League, il loro posto in Europa League andrà alla squadra meglio classificata che non si è ancora qualificata per una competizione UEFA.

Se i vincitori della EFL Cup si sono già qualificati per la Champions League o l’Europa League tramite la Premier League, o vincendo una di quelle competizioni europee, il loro posto nei playoff di Conference League sarà assegnato alla squadra meglio classificata in Premier League che non si è ancora qualificata per l’Europa.

Premier League quante squadre nelle coppe? Cosa succede con il successo del Newcastle

Il Newcastle ha ora un posto garantito nei playoff della Conference League. Tuttavia, il club spera di qualificarsi alla Champions League o all’Europa League attraverso la classifica della Premier League. Se la squadra di Eddie Howe dovesse riuscirci, il loro posto in Conference League sarà passato alla squadra meglio classificata in Premier League che non si è ancora qualificata per l’Europa.

Questa squadra – spiega la Premier League stessa in uno specchietto – potrebbe potenzialmente trovarsi fino all’11° posto in classifica. In che modo? Di seguito, un esempio di scenario che potrebbe portare la squadra classificata all’11° posto a ottenere un posto in Conference League:

Liverpool , Arsenal , Nottingham Forest e Manchester City si qualificano per la Champions League come prime quattro classificate;

, , e si qualificano per la Champions League come prime quattro classificate; Il Newcastle si qualifica per la Champions League arrivando quinto, con la UEFA che assegna un posto extra ai club inglesi per le loro prestazioni in Europa;

si qualifica per la Champions League arrivando quinto, con la UEFA che assegna un posto extra ai club inglesi per le loro prestazioni in Europa; Il Brighton & Hove Albion si qualifica per l’Europa League terminando sesto;

si qualifica per l’Europa League terminando sesto; L’ AFC Bournemouth arriva settimo e si qualifica all’Europa League vincendo la FA Cup;

arriva settimo e si qualifica all’Europa League vincendo la FA Cup; Il Chelsea arriva ottavo e si qualifica all’Europa League vincendo la Conference League;

arriva ottavo e si qualifica all’Europa League vincendo la Conference League; L’ Aston Villa arriva nono e si qualifica alla Champions League vincendo la competizione;

arriva nono e si qualifica alla Champions League vincendo la competizione; Il Manchester United o il Tottenham Hotspur arrivano decimi e si qualificano alla Champions League vincendo l’Europa League.

In questo scenario, il posto in Conference League guadagnato dal Newcastle per la vittoria della EFL Cup non potrebbe essere assegnato a nessuna delle prime dieci squadre, poiché tutte si sarebbero già qualificate per un’altra competizione europea. Di conseguenza, il posto andrebbe alla squadra con la posizione più alta successiva in Premier League: l’11ª classificata.