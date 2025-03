Obiettivo sostenibilità economica in Formula 1: il ruolo del budget cap

Massimizzare le prestazioni senza sforare i limiti di spesa . Questa è la sfida imposta ai team dal regolamento finanziario della Formula 1 , che impone precise restrizioni economiche per lo sviluppo delle monoposto.

Formula 1 Budget Cap: l’effetto dell’emergenza pandemica sulle regole

Le norme finanziarie sono state introdotte nel 2021, anche se l’idea circolava da diversi anni negli ambienti del Circus e già dal 2019 è arrivato l’annuncio ufficiale, in tempo per permettere ai team di adeguarsi gradualmente.

La pandemia ha significativamente accelerato la necessità di un controllo più rigido delle finanze, a causa delle difficoltà economiche che hanno impattato fortemente i bilanci delle scuderie.

Per questo, il limite di spesa inizialmente stabilito a 175 milioni di dollari per squadra, è stato ridotto a 145 milioni nel 2020, ancora prima della sua applicazione ufficiale che era stata prevista per l’anno successivo.

L’evoluzione del tetto di spesa e le voci comprese nel calcolo

La normativa ha visto una entrata a regime progressiva, delineando una riduzione del budget cap nel corso degli anni. Il tetto alla spesa è infatti sceso a 140 milioni di dollari nel 2022 e fissato a 135 milioni a partire dal 2023.

Allo stesso tempo, dal 2024 è stato introdotto un meccanismo di adeguamento alle dinamiche inflattive, che consiste in un aumento del limite in caso di crescita dei prezzi superiore al 3%.

Il budget cap è calcolato includendo al suo interno le spese direttamente legate alle prestazioni delle monoposto. Per scoprire nel dettaglio quali voci vengono considerate rilevanti ai fini della normativa: