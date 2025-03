San Siro, Scaroni: «Peccato gli anni persi, ma ora sono ottimista»

“Me ne occupo dal 2019, una quantità di tempo incredibile. Non posso fare a meno di dire che siamo tornati alla proposta fatta sei anni fa dopo tanti giri: quella di costruire lo stadio più bello d’Europa qui a San Siro”. Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervistato da DAZN prima della sfida contro il Como.

“Mi rammarica il fatto di aver dovuto cercare per anni soluzioni davanti a veti e proteste e ritardi tipici del nostro Paese, ma finalmente siamo lì. Abbiamo presentato un’offerta per comprare le aree intorno allo stadio e lo stadio stesso per partire col progetto”, ha proseguito Scaroni.

“La palla è ora al Comune che deve rispondere al nostro documento, ma sono ottimista perché vedo anche da parte del sindaco Beppe Sala una grande volontà di lasciare una meravigliosa infrastruttura di cui Milano ha bisogno e che ci renderà orgogliosi”.

“Lasceremo un’importante vestigia, concordata anche con le Belle Arti, che rimarrà come ricordo dello stadio dove Inter e Milan hanno compiuto grandi imprese. Ma il nuovo impianto sarà aperto a tutti, alle famiglie e finalmente ai disabili che al Meazza hanno problemi enormi a venire. Faremo qualcosa a livello di quello che Milano merita”.