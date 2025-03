Formula 1: Sport e Finanza ospita lo speciale in vista della partenza del mondiale

La F1 scalda i motori. Dopo l’avvio della stagione dei motori sancito dalla gara inaugurale di MotoGP, ora è il turno delle quattro ruote con il primo appuntamento, che darà il là alla 76esima edizione del mondiale, che si terrà in Australia. Ai blocchi di partenza si presenta come favoritissimo Max Verstappen, che si conferma campione in carica dopo quattro vittorie iridate consecutive, con gli inseguitori pronti a insidiare il suo dominio in una stagione interlocutoria. Dal 2026 infatti entrerà in vigore il cambio regolamentare, potenzialmente in grado di ribaltare le gerarchie, con gli ingegneri al lavoro per adeguare i bolidi alle nuove normative aggredendo la competizione.

Speciale Formula 1 2025: la competizione per il titolo L’ambizione della concorrenza dell’olandese e ovviamente è quella di sovvertire i pronostici già da quest’anno, con la Ferrari che può vantare una coppia di piloti di primo piano: a Charles Leclerc si è infatti aggiunto Lewis Hamilton, per dare vita a un binomio già iconico. La speranza dalle parti di Maranello è che il matrimonio, che ha già avuto un impatto mediatico senza precedenti, porti risultati anche dal punto di vista sportivo, e sia la scelta giusta per centrare un titolo che manca dal 2007. Le altre non staranno a guardare: in prima linea ci sono le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, che hanno strappato lo scorso anno a Red Bull il titolo costruttori, complici le performance sottotono di Sergio Perez e quest’anno puntano a portare a casa anche il campionato piloti.

Speciale Formula 1 2025: la crescita del Circus e la nuova geografia La F1 grazie alla spettacolarità in pista si è sviluppata sempre più come un fenomeno globale, affermandosi come il campionato più seguito al mondo: le colonne di Sport e Finanza ospiteranno il racconto di un’altra entusiasmante stagione. Liberty Media sta trainando l’internazionalizzazione del Circus, con la geografia che sta rapidamente mutando spostandosi da un modello centrato nel Vecchio Continente, ad una diffusione maggiormente equilibrata. In questo contesto Monza si è guadagnata il rinnovo fino al 2031, mentre Imola rimane ancora in bilico con la scadenza 2025 e i dialoghi per il rinnovo ancora in corso, con la possibilità che rientri nella nuova politica dell’alternanza, inaugurata dal circuito di Spa che ha strappato un prolungamento che lo vedrà ospitare quattro GP in sei anni.