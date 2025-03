Marino: «Atalanta-Inter in chiaro su DAZN segnale di sensibilità verso calcio e tifosi»

Con il 29esimo turno di Serie A Enilive iniziato, cresce l’attesa per il big match in programma domani sera: Atalanta-Inter, sfida chiave tra due delle tre squadre impegnate nella volata per lo scudetto, sarà disponibile solo su DAZN anche in modalità gratuita (clicca qui per registrarti).

Un partita dalle tinte nerazzurre che vedrà l’Atalanta trainata da Lookman e Retegui ospitare i ragazzi di Inzaghi, carichi di fiducia dopo i risultati registrati in Europa.

Appuntamento per domenica sera su DAZN, a partire dalle 19.45, con il prepartita condotto da Diletta Leotta che, insieme ai suoi ospiti, accompagnerà i tifosi verso il fischio di inizio, quando la palla passerà poi alla coppia formata da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni impegnati in telecronaca. Al termine, linea a DAZN Serie A Show, il programma condotto da Giorgia Rossi che ospiterà le analisi e gli approfondimenti della giornata in corso oltre al consueto appuntamento con Open Var.

Umberto Marino, Direttore Generale Area Istituzionale dell’Atalanta ha commentato: «Tutto il Club sta vivendo i giorni di avvicinamento alla partita con l’Inter, che sarà per noi l’ennesima grande sfida degli ultimi anni, con il giusto spirito ma anche con l’entusiasmo che ha da sempre accompagnato il percorso di crescita della nostra Società sotto la guida della famiglia Percassi».

«La squadra è come sempre pronta a dare il massimo e a onorare al meglio questo big-match che, grazie a DAZN e alla trasmissione della gara in chiaro, potremo condividere e vivere con un numero ancora maggiore di tifosi. Il fatto che una sfida importante come quella di domenica venga trasmessa gratuitamente dimostra una apprezzabile sensibilità rispetto al valore sociale oltre che sportivo del calcio italiano», ha concluso Marino.

ATALANTA-INTER, COME REGISTRARSI GRATUITAMENTE SU DAZN

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino.

Come registrarsi da desktop/mobile

Vai su Dazn.com, seleziona Atalanta – Inter in home page e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Come registrarsi da Smart TV

Apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su ‘Guarda Gratis’, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.

Per fruire della miglior esperienza, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in free in diretta delle partite di Serie A Enilive da parte di account gratuiti senza abbonamento DAZN, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.