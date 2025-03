Fiorentina-Juventus a rischio rinvio? Decideranno questore e prefetto

Sull’ipotesi di un rinvio di Fiorentina-Juventus, la gara di serie A in programma domenica al Franchi alle ore 18, “noi siamo concentrati a risolvere le emergenze del momento. Vediamo che codice” relativo al maltempo “ci sarà domani (oggi, ndr), per ora stiamo guardando momento per momento”. Lo ha dichiarato nella serata di ieri a Lady Radio la sindaca di Firenze Sara Funaro, dopo che nel pomeriggio era emersa la richiesta del vicepresidente del Consiglio comunale Alessandro Draghi (Fdi) di valutare il rinvio del match.

Il tema, come spiegato da La Stampa, è quindi in corso di valutazione: i club e la Lega Serie A rimangono in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Prefetto e Questore.

“Per l’emergenza maltempo, la sindaca Funaro valuti di chiedere il rinvio del match Fiorentina Juventus”, aveva infatti proposto Alessandro Draghi (FdI), vicepresidente del consiglio comunale di Firenze. “Invito la sindaca – dice Draghi – a valutare insieme agli organi preposti, la richiesta di rinvio della partita in programma domenica prossima”.

Anche il Viola Park è stato colpito dalle forti piogge che ieri si sono abbattute nell’area Fiorentina. In particolare diversi campi di allenamento e di gioco del centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli, sono stati sommersi dall’acqua e al momento risultano inagibili.

La squadra di Palladino, reduce dalla gara di Conference League vinta ieri sera al Franchi contro il Panathinaikos, aveva già previsto per oggi pomeriggio una sessione di lavoro per lo più in palestra, anche se è già incombente la partita con la Juventus. Per quanto riguarda le altre strutture del Viola Park, dagli spogliatoi alle palestre e altro ancora, non sarebbero stati registrati al momento situazioni critiche.