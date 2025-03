Serie A, anticipi e posticipi dal 31° al 33° turno: Inter e Milan in campo a Pasqua

La Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi del campionato per le tre giornate di campionato che vanno dalla 31esima alla 33esima. La Lega ha definito tutti gli incontri che vanno dal 4 al 21 aprile, una delle fasi più calde della stagione. Per la prima volta da diversi anni il campionato tornerà in campo a Pasqua, con tre sfide spalmate lungo l’arco della giornata e che vedranno protagoniste Inter – come anticipato da Calcio e Finanza -, Milan e Atalanta.

Tra i match più interessanti spiccano Milan-Fiorentina e Roma-Juventus (gara che dovrebbe essere trasmessa gratuitamente da DAZN, in attesa di ufficialità). Si giocherà inoltre il derby della capitale tra Lazio e Roma e un’altra grande sfida, quella tra Milan e Atalanta, come posticipo serale della domenica di Pasqua.