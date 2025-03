Champions, la divisione delle sfide dei quarti in tv tra Sky e Prime Video 

La UEFA Champions League si prepara a proseguire senza sosta con i quarti di finale della prima edizione con il nuovo format. Le sfide sono in programma tra martedì 8 e mercoledì 16 aprile, e metteranno di fronte le otto migliori squadre del torneo. Tra queste c’è anche l’Inter, che ha superato il Feyenoord nel doppio confronto degli ottavi.

Le quattro formazioni che usciranno vincitrici dalle sfide in programma nelle due settimane si affronteranno poi in semifinale. Il tabellone della competizione, come noto, è già definito fino all’ultimo atto a Monaco di Baviera. Tutte le squadre conoscono già il loro percorso in caso di avanzamento nella competizione, con i nerazzurri che affronterebbero una tra Barcellona e Borussia Dortmund.

Ma dove si potranno seguire le sfide dei quarti di finale di Champions? I match saranno trasmessi in esclusiva su Sky e su Amazon Prime Video, con la pay-tv di Comcast che trasmetterà tutte le partite, fatta eccezione per la migliore del mercoledì sera, che sarà nelle mani del colosso statunitense, come previsto da contratto per il ciclo di diritti tv 2024-2027.

Le scelte – comprese le sfide del mercoledì in chiaro su TV8 – non sono ancora state ufficializzate, ma guardando il calendario è già possibile anticiparle con certezza (con qualche dubbio sulla partita di andata che sarà trasmessa da Prime Video, anche se è probabile che la scelta ricadrà su Barcellona-Dortmund, da cui uscirà l’eventuale avversaria dell’Inter in caso di semifinale).

Quarti Champions League in tv – La divisione degli incontri

ANDATA QUARTI DI FINALE

Arsenal-Real Madrid, martedì 8 aprile alle 21 (Sky e NOW)

Bayern Monaco- Inter, martedì 8 aprile alle 21 (Sky e NOW)

martedì 8 aprile alle 21 Barcellona-Borussia Dortmund, mercoledì 9 aprile alle 21 (Amazon Prime Video)

PSG-Aston Villa, mercoledì 9 aprile alle 21 (Sky, NOW e TV8)

RITORNO QUARTI DI FINALE