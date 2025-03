Zara, il patron Amancio Ortega incassa un dividendo da 3 miliardi

Continua il grandissimo successo mondiale di Zara. Il famoso gruppo operante nel settore dell’abbigliamento fondato da Amancio Ortega (il brand è parte del gruppo Inditex), è pronta a riconoscere al proprio creatore 3,1 miliardi di euro come dividendi.

Come riporta lo statunitense Bloomberg, quest’anno, per la prima volta in assoluta dalla sua fonazione che risale a più di 6o anni fa, Inditex SA, gigante delle vendite che controlla Zara, ha superato la soglia dei 3 miliardi di dividendi.

Amancio, che è maggior azionista grazia al controllo del 59% tramite il family office Pontegadea, ha annunciato mercoledì come Zara è pronta a riconoscere un dividendo pari a 1,68 euro per azione. Il fondatore dell’azienda spagnola è anche un grande tifoso del Deportivo La Coruña, di cui fu uno dei maggiori finanziatori negli anni passati, senza però avere mai controllato la società.

Ortega, secondo le ultime stime del Bloomberg Billionaires Index, ha un patrimonio netto di circa 96,8 miliardi di euro, che lo rende la 14esima persona più ricca del mondo. Negli ultimi anni, l’imprenditore ha fatto gestire la sua azienda alla figlia Marta Ortega Perez, mentre lui usava gli introiti garantiti alle sua società acquistano principalmente immobili commerciali e residenziali di alto livello in grandi città dell’Europa occidentale, del Canada e degli Stati Uniti. Il suo family office Pontegadea è anche un investitore in progetti di energia rinnovabile, nonché in infrastrutture di energia, gas e telecomunicazioni.