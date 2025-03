Accordo con DAZN, Audi porta il calcio in streaming sulle proprie auto

Nuova partnership per DAZN. La piattaforma globale di intrattenimento sportivo ha compiuto un passo significativo verso un futuro innovativo per i tifosi, grazie ad una rivoluzionaria collaborazione con il colosso tedesco dell’automobile Audi. Questa partnership globale – si legge in una nota – permetterà ai fan di vivere il miglior sport dal vivo mentre viaggiano in auto.

A partire da marzo, DAZN sarà disponibile direttamente nelle auto per la prima volta, con Audi che diventa il primo produttore automobilistico a rendere accessibile l’ampia offerta di sport in streaming di DAZN in tutti i suoi ultimi modelli attraverso l’Audi Application Store. L’app sarà disponibile nei nuovi modelli Audi A5, Q5, A6, A6 e-tron e Q6 e-tron nei mercati in cui DAZN e l’Audi Application Store sono attivi.

L’app di DAZN è stata ottimizzata per l’uso in auto. In Germania, i tifosi potranno seguire la UEFA Champions League, la FIFA Club World Cup 2025, gli sport americani con l’NFL Game Pass, il meglio del calcio femminile con la Frauen-Bundesliga e la UEFA Women’s Champions League, tutto in diretta su DAZN a bordo della loro auto.

A partire dalla stagione 2025/26, anche la Bundesliga, compresa la leggendaria diretta simultanea del sabato e tutte le partite in diretta della domenica, sarà disponibile come intrattenimento in auto sui mercati DACH. Inoltre, i tifosi potranno accedere a tutti gli highlights, ai contenuti on-demand e ai documentari.

L’app di DAZN è stata integrata nell’ecosistema digitale di Audi grazie alla collaborazione con CARIAD, la software company del Gruppo Volkswagen. L’app è stata ottimizzata per l’utilizzo a bordo dei veicoli e, a lungo termine, i contenuti di DAZN saranno accessibili anche nei veicoli di altri brand del Gruppo Volkswagen. Tra i contenuti disponibili, i tifosi potranno seguire anche le squadre sponsorizzate da Audi, come le formazioni maschili e femminili del Bayern Monaco, che puntano a vincere il campionato nazionale e a competere nei tornei internazionali.

Alice Mascia, CEO di DAZN in Germania, ha dichiarato: «Dal nostro lancio nel 2016, DAZN è stato un motore trainante dell’innovazione nell’industria sportiva globale. Permettiamo ai tifosi di guardare il loro sport preferito in diretta ovunque vogliano. Con lo sviluppo della mobilità, l’intrattenimento in auto sta diventando sempre più importante per i fan di tutto il mondo. Per questo siamo entusiasti di collaborare con Audi per portare DAZN nelle auto con il miglior sport live. La partnership con il Gruppo Volkswagen e CARIAD rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di diventare la destinazione definitiva per tutti gli appassionati di sport».

Il lancio segna un nuovo traguardo nel percorso di DAZN verso la creazione di un’unica destinazione per gli appassionati di sport, rendendo i contenuti sportivi disponibili anche in auto per la prima volta. Recentemente, DAZN ha integrato nell’app il merchandising e le scommesse sportive, ha mosso i primi passi nel settore del ticketing e dell’hospitality e ha introdotto FanZone, uno strumento interattivo che consente agli utenti di comunicare tra loro in stile “watch party”: commentare le partite, scambiarsi opinioni, emoji e sticker e interagire sugli eventi in tempo reale.