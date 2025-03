Ferrari salda al comando, McLaren aggancia Williams: il ranking dei titoli costruttori in F1

Vincere in Formula 1 richiede un mix perfetto di talento al volante, ingegneria avanzata e investimenti economici di rilievo. Anno dopo anno gli aspetti meccanici sono diventati sempre più dominanti, ridimensionando in parte il ruolo del pilota. Oggi, le prestazioni di campioni come Verstappen, Leclerc o Hamilton dipendono in larga misura dalla competitività della vettura, riducendo il fascino delle rivalità individuali e trasformando la Formula 1 in una sfida tra team piuttosto che tra singoli piloti.

La competizione ha visto numerosi cambiamenti, sia nelle monoposto che nelle regolamentazioni. Una delle innovazioni più significative è stata l’introduzione del Drag Reduction System (DRS) nel 2011, un sistema che riduce la resistenza aerodinamica e facilita i sorpassi quando due vetture sono distanti meno di un secondo. Ulteriori modifiche hanno riguardato l’aerodinamica delle monoposto, consentendo alle scuderie di sviluppare vetture meno sensibili ai flussi turbolenti generati dalle auto davanti.

Nonostante questi cambiamenti, la Formula 1 è rimasta caratterizzata da cicli vincenti. Le scuderie capaci di interpretare meglio le regolamentazioni e investire saggiamente i propri capitali hanno dominato per periodi più o meno lunghi. Ecco quali sono i team più vincenti nella storia del Mondiale Costruttori.