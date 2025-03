Serie B, squalifica di 10 giornate a Franco Vazquez per insulti razzisti

Lo scorso 15 febbraio, al termine di Bari-Cremonese finita 1-1, il tecnico dei pugliesi Moreno Longo aveva denunciato davanti alle telecamere una frase razzista rivolta al proprio calciatore Emile Mehdi Dorval da parte di Franco Vazquez.

Il trequartista argentino, con cittadinanza italiana, è stato oggi squalificato per tale condotta dal Giudice Sportivo della Serie B per un totale di 10 giornate, come ufficializzato dalla Lega della serie cadetta: «Il Giudice sportivo, letti il rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale dalla quale emerge che il calciatore Franco Damian Vazquez (Cremonese), al termine della gara, ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval (Bari) un insulto espressivo di discriminazione razziale; visto l’art 28 comma 1 e 2 CGS delibera di sanzionare il calciatore Vazquez con la squalifica per dieci giornate effettive di gara».

Considerando che alla fine della stagione regolare di Serie B mancano nove giornate, il tecnico dei grigiorossi, Giovanni Stroppa, dovrà fare a meno di Vazquez anche alla prima giornata che la sua squadra giocherà, eventualmente, nei playoff, visto che la Cremonese attualmente si trova al quarto posto, che concede inoltre una partita in meno da affrontare.