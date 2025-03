Cos’è e come funziona il Football Video Support, il VAR che vuole la Serie C

La FIGC ha scritto ufficialmente alla FIFA per chiedere che la Serie C (la terza serie professionistica italiana) e la Serie A femminile siano incluse nella sperimentazione del Football Video Support. Si tratta di una sorta di VAR “light”, che consentirebbe anche alle associazioni e ai tornei sprovvisti impossibilitati a implementare il sistema VAR a causa di scarse risorse (umane e finanziarie) di avere a disposizione uno strumento di risoluzione degli errori.

Come funziona il Football Video Support? I casi di utilizzo

Ma cos’è esattamente il Football Video Support (VS)? E come funziona? La FIFA sottolinea che il sistema VS viene utilizzato solo in caso di un possibile errore chiaro ed evidente o di un grave intervento mancato relativo ai seguenti scenari:

Gol/no gol Rigore/no rigore Cartellini rossi diretti (non espulsioni causate da secondi gialli) Identità erronea (quando l’arbitro ammonisce o espelle il giocatore sbagliato della squadra in fallo)

Il VS può essere utilizzato solo dopo che l’arbitro ha preso una decisione (anche l’indicazione di far continuare il gioco è considerata una decisione) e una squadra ha fatto una richiesta successiva per la revisione.

Solo l’allenatore della squadra (o, in sua assenza, il dirigente presente nell’area tecnica) può fare una richiesta di revisione, che deve essere effettuata immediatamente dopo l’episodio, facendo roteare il dito in aria e consegnando una carta di richiesta di revisione al quarto uomo. Tuttavia, ogni giocatore ha il diritto di chiedere al proprio allenatore di fare una richiesta di revisione.

Il quarto ufficiale informerà a sua volta l’arbitro della richiesta di revisione e, se il gioco è stato fermato (e non ripreso) rispetto all’episodio incriminato, l’arbitro si recherà nell’area di revisione dell’arbitro (RRA) per esaminare il replay. Se il gioco è continuato, l’arbitro fermerà il gioco quando la palla si trova in una zona neutra e si dirigerà nell’RRA per rivedere il filmato. Durante la revisione, l’arbitro sarà assistito da un operatore di revisione, che mostrerà il filmato del replay sul monitor (ad esempio, angolazioni diverse, schermo diviso, velocità di riproduzione diverse, ecc.).

La decisione originale presa dall’arbitro non sarà modificata a meno che il filmato del replay non mostri prove chiare di un errore evidente o di un grave intervento mancato. Poiché il sistema VS prevede un numero ridotto di telecamere, il filmato del replay potrebbe non fornire le risposte cercate e quindi la decisione originale potrebbe non essere cambiata.

La richiesta di revisione deve essere effettuata immediatamente per:

conformarsi alla normativa delle Leggi del Gioco che stabilisce che una decisione non può essere modificata una volta che il gioco è ripreso dopo uno stop; e

prevenire ritardi inutili nel gioco mentre l’allenatore della squadra (o, in sua assenza, il dirigente presente nell’area tecnica) considera se fare una richiesta di revisione.

Dopo che un gol è stato segnato, il quarto ufficiale controllerà il filmato sul monitor e informerà l’arbitro se è stato commesso un errore chiaro ed evidente da parte della squadra attaccante. A meno che la decisione non sia un fatto oggettivo, l’arbitro rivedrà l’episodio e prenderà la decisione finale.

Come funziona il Football Video Support? Il numero di richieste a disposizione

Durante la fase di sperimentazione del VS, si prevede che ogni squadra possa fare due richieste per partita. Se la revisione dell’arbitro porta alla modifica della decisione originale, il numero di richieste a disposizione della squadra non varierà e rimarrà intatto.

In ogni caso, il sistema VS è molto diverso dal VAR e non lo sostituisce, perché non ci sono ufficiali di gara preposti al video, pertanto, tutte le decisioni/mancati interventi non vengono automaticamente controllati. La decisione di richiedere una revisione è responsabilità dell’allenatore della squadra (o, in sua assenza, del dirigente senior presente nell’area tecnica).

La FIFA non ha alcuna intenzione di sostituire il sistema VAR. Al contrario, la FIFA è impegnata a supportare l’implementazione del VAR, ogni volta che è possibile. Si è dimostrato un sistema molto efficace, poiché ad oggi oltre 200 competizioni individuali – che coinvolgono 65 associazioni membri di cinque confederazioni – hanno beneficiato dell’implementazione di soluzioni VAR per assistere gli ufficiali di gara.

Come funziona il Football Video Support? Malfunzionamenti e numero di telecamere

Se la tecnologia non dovesse funzionare, la partita dovrà essere giocata o continuare senza il sistema VS, e l’allenatore e il capitano di ogni squadra dovranno essere informati immediatamente. In linea di principio, il sistema VS può essere utilizzato in competizioni coperte da set di telecamere con un numero compreso tra una e quattro telecamere, sia controllate dall’uomo che automatizzate.

La sperimentazione del VS andata in scena in occasione della Blue Stars/FIFA Youth Cup 2024 ha avuto due diversi set-up di telecamere:

Campo 1: tre telecamere, tutte azionate da operatori umani (Telecamera 1, 16L, 16R)

Campo 2: sette telecamere, tutte automatizzate (Telecamera 1, 16L, 16R, HBR, HBR R, HBL e HBL R).