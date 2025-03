Inter e Milan presentano la proposta per San Siro: acquisizione entro luglio

«Il Comune di Milano ha ricevuto oggi da AC Milan e FC Internazionale Milano il Documento di fattibilità delle alternative Progettuali (DOCFAP) e la relativa offerta di acquisto dello stadio di San Siro e dell’area di riferimento». Con questa nota, il Comune ha ufficializzato il tanto atteso atto formale da parte dei due club milanesi, atteso già nei giorni scorsi.

«L’Amministrazione comunale esaminerà la documentazione depositata per poi proseguire il procedimento amministrativo», conclude la nota del Comune di Milano. Una documentazione corposa, che il Comune dovrà analizzare e che contiene il piano per il nuovo impianto, compresi i volumi coinvolti, il costo finale per i club (oltre un miliardo), l’impatto ambientale e come si intende rifunzionalizzare le parti del San Siro attuale che resteranno in piedi, probabilmente la Curva Sud e la tribuna alla sua destra.

«AC Milan e FC Internazionale Milano hanno depositato oggi al Comune di Milano il DOCFAP, contenente la proposta per l’acquisizione dello Stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe, insieme all’ipotesi di fattibilità progettuale per la realizzazione di uno stadio all’avanguardia, inserito in un progetto di rigenerazione urbana, nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità», hanno spiegato in una nota congiunta i due club.

«Una proposta elaborata dai migliori professionisti ed esperti del settore, frutto della visione strategica delle proprietà dei due Club, che pone le basi per l’attuazione di un’opera che rappresenterà un benchmark a livello internazionale e porterà rilevanti benefici alla città di Milano e ai milanesi. Nei prossimi mesi, i due Club si confronteranno con l’Amministrazione Comunale per condividere e approfondire i dettagli e gli elementi distintivi della proposta, con l’obiettivo di completare la procedura di acquisizione entro il mese di luglio 2025», hanno aggiunto le due società.

«Il concept finale e il progetto esecutivo verranno eventualmente presentati in una fase successiva e non sono dunque oggetto della documentazione presentata oggi», hanno concluso Inter e Milan.

L’idea è che presentando il documento di fattibilità di questi tempi, ci sia il tempo per concludere l’iter prima che scattino i 70 anni del secondo anello di San Siro e subentrino vincoli più stringenti. Le linee guida sono note: stadio da circa 70mila posti, inserito in un contesto urbano riqualificato con il 50% di aree verdi, anche perché il progetto non è poi così diverso da quello su cui si lavora dal 2018.

In ogni caso, il Comune dovrà comunque passare per una gara pubblica sul Meazza, anche se è difficile trovare per San Siro acquirenti più consoni di Inter e Milan. I club sono d’accordo nel seguire la procedura che garantisca il più possibile il Comune, per evitare il rischio di ricorsi al Tar e quindi lungaggini ancora maggiori, se non stop dal sapore quasi definitivo. I lavori potrebbero iniziare nel 2027, con conclusione nel 2030.