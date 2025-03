Inter, occhio alle diffide in Champions: quando si azzerano i cartellini gialli

Il 2-0 dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord a firma Thuram e Lautaro Martinez ha consentito all’Inter di mettere in discesa la strada che porta ai quarti di finale della massima competizione europea per club. I nerazzurri non potranno abbassare la guardia nella gara di ritorno, ma potranno anche permettersi una sconfitta con una rete di scarto per passare il turno.

Inter diffidati Champions – I calciatori a rischio squalifica

La squadra di Simone Inzaghi, insomma, non ha la testa rivolta già alla prossima fase della competizione ma quasi. Anche se, a questo proposito, dovrà fare attenzione a uno dei pericoli principali di queste sfide: la questione ammonizioni. Sono infatti diversi i giocatori che, nel caso dovessero ricevere un cartellino giallo contro il Feyenoord, salterebbero l’eventuale andata dei quarti di finale di Champions League.

Nel dettaglio, sono cinque i giocatori nerazzurri diffidati:

Kristjan Asllani

Nicolò Barella

Alessandro Bastoni

Denzel Dumfries

Henrikh Mkhitaryan

Tutti questi elementi della rosa sono dunque a rischio squalifica e dovranno stare attenti a non vedersi sventolare in faccia un cartellino giallo nella gara di San Siro, pena la mancata partecipazione all’eventuale andata dei quarti.

Inter diffidati Champions – Come funzionano le ammonizioni in Champions

Ma come funzionano le ammonizioni in Champions League? E dopo quanti cartellini gialli si arriva alla squalifica? Ogni giocatore viene squalificato per una partita in Champions League, che si tratti della fase campionato o della fase a eliminazione diretta, appena ha raggiunto la somma di tre cartellini gialli. Dopodiché viene nuovamente squalificato quando i gialli diventano cinque, sette, nove e così via.

Asllani, Barella, Bastoni, Dumfries e Mkhitaryan hanno tutti ricevuto due ammonizioni durante il percorso dell’Inter in questa edizione di Champions League: il secondo giallo di Bastoni è arrivato proprio nella gara di andata contro gli olandesi.

Inter diffidati Champions – Quando si azzerano i gialli

Il timore di squalifiche nella rosa dell’Inter andrà avanti per altre tre partite, nel caso la squadra di Simone Inzaghi dovesse riuscire a superare l’ostacolo degli ottavi e poi anche dei quarti di finale: in Champions League i cartellini gialli si azzerano infatti proprio dopo la conclusione dei quarti. Ciò significa che un calciatore può saltare anche la semifinale d’andata per somma di ammonizioni, ma non quella di ritorno, né tantomeno la finale.