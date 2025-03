San Siro, Scaroni: «Grande determinazione di Inter e Milan sul progetto»

“È un passaggio importante, ma è il primo di un percorso in cui nulla è dato per scontato. Ciò che è certa è la volontà e la determinazione dei due Club in questa direzione, in cui per il Milan è stata fondamentale la visione strategica e l’impegno concreto di RedBird che sugli stadi ha una esperienza di profilo internazionale”: lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni contattato al telefono dall’Ansa, commentando il depositato della proposta di acquisto di San Siro da parte del Milan e dell’Inter.

“Sarà uno stadio bellissimo: moderno, sostenibile – continua il presidente rossonero – ma anche sicuro e accessibile, ideale per tutti, famiglie e bambini, per un tifo davvero sano contro ogni criminalità e violenza. Un progetto verde e innovativo a beneficio della città e della cittadinanza”.