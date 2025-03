Champions, scelto l'ottavo di ritorno in esclusiva su Amazon Prime Video

Torna l’appuntamento in diretta esclusiva su Prime Video (clicca qui per abbonarti) che dopo la gara di andata degli ottavi di finale, trasmetterà anche una sfida per il ritorno con vista sui quarti. Dopo Feyenoord-Inter di settimana scorsa, la piattaforma ha scelto il derby di Madrid fra Atletico e Real. Una gara spettacolare, con la squadra di Ancelotti che conquista la vittoria all’andata e che spera di lasciare indietro i ragazzi di Simeone e accedere così ai quarti di finale.

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Partita Champions Amazon – Tutti gli ospiti e i protagonisti di Prime Video

La gara è in programma mercoledì 12 marzo in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 20:00, calcio d’inizio ore 21:00. In diretta dal Metropolitano di Madrid ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Cristiana Girelli e Fernando Llorente.

A seguire, a partire dalle 23:15, Marco Cattaneo, Claudio Marchisio e Luca Toni animeranno l’Highlights Show. Gli highlights di tutte partite di UEFA Champions League giocate martedì e mercoledì saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 12. Match, show pre-partita e post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Oltre al calcio in diretta, gli appassionati di sport possono guardare anche una ricca selezione di documentari sportivi disponibili in esclusiva su Prime Video (clicca qui per abbonarti) tra cui FRAGILE: La storia di Niccolò Fagioli, Federico Chiesa: Back On Track, All or Nothing: Juventus, il documentario dedicato a Carlo Mazzone Come un padre, Marc Marquez: ALL IN, FC Bayern – Behind the Legend, The Pogmentary, All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Manchester City, Rooney, Take Us Home: Leeds United e molto altro ancora.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.

Partita Champions Amazon – Come abbonarsi e l’offerta Prime Student

Amazon Prime mette a disposizione un periodo d’uso gratuito per testare i servizi riservati ai clienti iscritti Prime. Per usufruire dei servizi Prime Video è sufficiente andare sulla piattaforma, da desktop o da smartphone e tablet.

Per accedere ai servizi serve avere un indirizzo mail valido, una carta di credito (che Amazon userà solo per verificarne la validità) e seguire le indicazioni.

Al termine del periodo di prova, se non si intende proseguire con i servizi Prime, occorre procedere con la disiscrizione, diversamente si procederà al pagamento (4,99€/mese o 49,99€/annui)

Per i giovani universitari Inoltre è disponibile l’offerta Prime Student (clicca qui), che permette di accedere ai vantaggi di Prime Video, Prime Music, Prime Reading e Amazon Photos al 50%rispetto all’abbonamento tradizionale: 2,49€ al mese o 24,95€ annui per un periodo di 90 giorni.