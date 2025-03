Mondiale per Club in chiaro, gli effetti per Mediaset secondo gli analisti

Nella giornata di venerdì DAZN e Mediaset hanno ufficializzato l’accordo che porterà l’emittente televisiva di Cologno Monzese a trasmettere una partita al giorno del Mondiale per Club 2025, di cui la piattaforma streaming è broadcaster mondiale.

Grazie all’accordo di sublicenza, Mediaset, come detto, trasmetterà in co-esclusiva, in Italia, una partita al giorno in chiaro tra le migliori in programma nella fascia serale, mentre solo su DAZN sarà possibile seguire gratuitamente, tutte le 63 partite del torneo FIFA.

Una collaborazione, quella tra DAZN e Mediaset, che vedrà anche una contaminazione a livello editoriale tra le due piattaforme televisive per massimizzare la portata del Mondiale per Club FIFA 2025, ampliandone ancora di più l’accesso con l’obiettivo di creare un’offerta dedicata alla competizione senza pari.

L’accordo fra le parti ha raccolto il parere positivo degli analisti di Equita, che nel loro report odierno hanno sottolineato come «la notizia sia leggermente positiva poiché il calcio resta un contenuto pregiato, capace di generare elevati livelli di audience e di attrarre domanda pubblicitaria da parte degli advertiser».

Da ricordare, come Mediaset abbia acquisito in esclusiva assoluta i diritti televisivi di Coppa Italia e Supercoppa Italiana fino al 2027, andando a confermare l’accordo con la Lega Serie A che era già in vigore per il triennio precedente, ma con un investimento maggiore per la tv guidata da Pier Silvio Berlusconi.