Serie A, anche la sesta classificata in Champions? Come potrebbe accadere

Scudetto, coppe europee e retrocessione. A dieci giornate dalla fine della Serie A 2024/25, i verdetti sono ancora tutti da scrivere, nonostante il destino di alcune squadre sembri già effettivamente segnato (soprattutto nella lotta per la salvezza, con Monza e Venezia distanti dalle rivali).

Tuttavia, se per lo Scudetto e per l’eventuale discesa in Serie B sono ben noti i piazzamenti che determinano trionfo e fallimento, lo stesso non si può dire per le coppe europee, dove la situazione resterà in evoluzione quasi fino a fine stagione. E il discorso vale anche per la Champions, principalmente con riferimento alla corsa ai posti extra, che vede l’Italia in lotta con la Spagna (questa settimana di coppe europee potrà dire molto).

Serie A sesta squadra in Champions – Tutte le ipotesi

Proprio questo duello può determinare l’aggiunta non solo di un posto, ma addirittura due nella prossima edizione della UEFA Champions League, coinvolgendo addirittura la sesta classificata. Ma come sarebbe possibile? E da cosa dipenderebbe questo risultato?

Attualmente, la Serie A può contare su quattro posti per la qualificazione al torneo, i primi in ordine di classifica, attualmente occupati da:

Inter Napoli Atalanta Juventus (la Lazio può superare i bianconeri in caso di successo nel posticipo con l’Udinese di questa sera)

Come detto, qualora l’Italia chiudesse almeno al secondo posto nella classifica del ranking UEFA stagionale per Federazioni, avrebbe diritto a portare una squadra in più in Champions League. I posti sarebbero così cinque e non più quattro, sempre sulla base della classifica. Questa quella attuale:

Inter Napoli Atalanta Juventus Lazio (posto extra)

E la sesta squadra? Servono chiaramente un po’ di incastri e una visione più chiara l’avremo solamente verso la parte finale della stagione, ma la possibilità c’è. Oltre a essere in zona Champions in campionato, la Lazio sta giocando l’Europa League. Un successo nella competizione garantisce la partecipazione all’edizione successiva della UEFA Champions League.

Se i biancocelesti arrivassero quinti in campionato (posizione che occupano attualmente) e contestualmente trionfassero in Europa League, ecco che il sesto posto aprirebbe le porte a un’inattesa qualificazione in Champions. Sulla base della classifica odierna, questa sarebbe la lista di accesso:

Inter Napoli Atalanta Juventus Lazio (vincitrice Europa League) Bologna (posto extra)

Serie A sesta squadra in Champions – Due le condizioni necessarie

Lo stesso discorso varrebbe chiaramente se fosse la Roma ad arrivare quinta in campionato e a conquistare la vittoria in Europa League. Se la vincente della seconda coppa europea si classificasse invece dal sesto posto in giù (ipotizzando sempre il piazzamento extra grazie al ranking), in Champions League andrebbero le prime cinque più la vincente dell’Europa League.

Infine, se la vincente della seconda coppa europea si classificasse invece dal quarto posto in su (ipotizzando anche in questo caso il piazzamento extra grazie al ranking), in Champions League andrebbero comunque le prime cinque in campionato, mentre posto vacante creatosi sarebbe occupato sulla base delle norme UEFA che regolano l’accesso alla competizione, ma senza che si scali di posto all’interno del campionato di Serie A.