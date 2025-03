Ufficiale, Adidas nuovo sponsor tecnico Liverpool: le cifre dell’accordo

Il Liverpool e Adidas hanno annunciato di avere raggiunto un accordo per una nuova partnership pluriennale che vedrà il colosso dell’abbigliamento sportivo tornare ad essere lo sponsor tecnico dei Reds. A partire dal 1° agosto 2025, il Liverpool indosserà per la terza volta nella sua storia maglie Adidas, con una fornitura di divise da partita, abbigliamento da allenamento e abbigliamento street per tutte le squadre maschili, femminili e dell’Academy, nonché per lo staff della LFC Foundation.

Liverpool Adidas cifre – I dettagli della partnership

Liverpool e Adidas hanno collaborato durante alcune delle epoche più di successo e memorabili del club, prima dal 1985 al 1996 e poi dal 2006 al 2012. Durante questo periodo, i Reds hanno conquistato numerosi trofei, tra cui tre titoli di campioni d’Inghilterra e tre FA Cup. La divisa Adidas – si legge in una nota – è sinonimo di successo per il Liverpool ed è considerata una delle maglie più amate dai tifosi.

Come riportato da diversi media inglesi, il cambiamento di sponsor tecnico (ad ora i Reds sono legati a Nike) permetterà al Liverpool di garantirsi oltre 60 milioni di sterline a stagione. Si tratta, al cambio attuale, di una cifra che supera i 71 milioni di euro.

Billy Hogan, amministratore delegato del Liverpool, ha dichiarato: «Tutti al club sono entusiasti di accogliere Adidas di nuovo nella famiglia del Liverpool. Abbiamo avuto un successo fantastico insieme in passato e creato alcune delle maglie più iconiche della storia del Liverpool».

«Adidas e Liverpool condividono l’ambizione di successo e non potremmo essere più entusiasti di rinnovare questa partnership mentre ci prepariamo a creare altre maglie incredibili per migliorare le performance in campo. Vogliamo ringraziare Nike per il supporto negli ultimi cinque anni e augurare loro il meglio per il futuro», ha aggiunto.

Questo invece il commento di Bjørn Gulden, amministratore delegato di Adidas: «Siamo estremamente entusiasti che Adidas e il Liverpool Football Club si uniscano di nuovo. Il club è uno dei nomi più grandi e iconici del calcio mondiale, con una fanbase enorme. Le maglie indossate durante le precedenti partnership sono alcune delle più grandi mai create. Siamo onorati di poter di nuovo fornire ai giocatori la tecnologia all’avanguardia per competere ai massimi livelli e non vediamo l’ora di creare altre maglie iconiche per i tifosi».

Liverpool Adidas cifre – Il confronto con le big della Serie A

Guardando alle tre big della Serie A – Inter, Juventus e Milan – il Liverpool si posiziona nettamente davanti con questa nuova intesa. La Juventus è quella che incassa più di tutti, proprio da Adidas: nella stagione 2023/24 sono arrivati oltre 46 milioni di euro, cifra leggermente ridotta a causa della mancata partecipazione dei bianconeri alle coppe europee.

Milan e Inter si trovano invece un gradino sotto, incassando rispettivamente oltre 25 milioni di euro (i rossoneri, da Puma, sulla base delle cifre ufficiali da bilancio) e oltre 21 milioni di euro (i nerazzurri, da Nike, sempre sulla base dei dati ufficiali al 30 giugno 2024).