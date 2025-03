Milan, dal Ds al nuovo allenatore: Cardinale affida a Furlani anche il lato sportivo del club

Mentre Sergio Conceiçao tenta di dare un senso al finale di stagione del Milan, e la vittoria di Lecce potrebbe rappresentare la tanto attesa svolta (senza dimenticate il doppio derby in semifinale di Coppa Italia), arrivano importanti novità sul fronte societario.

Infatti, come riportato dal La Gazzetta dello Sport, alcuni giorni fa è andato in scena un faccia a faccia fra il patron del club rossonero, Gerry Cardinale, e l’amministratore delegato Giorgio Furlani. Sul tavolo, secondo le indiscrezioni, l’argomento principale era la gestione del club in vista della prossima stagione, ancora prima della questione relativa alla scelta del nuovo direttore sportivo che, quasi sicuramente, porterà a un nuovo allenatore.

L’intento del viaggio di Furlani Oltreoceano, secondo le indiscrezioni, era quello di avere rassicurazioni in merito al suo ruolo di decisore ultimo anche sulle questioni sportive del Milan. Non sarebbe stato apprezzato, infatti, il passo in avanti fatto dalla coppia Ibrahimovic-Moncada relativo all’avvio dei colloqui con i candidati per il ruolo di Ds. Una vera e propria presa di posizione di Furlani che sembra aver ottenuto gli effetti sperati.

Cardinale ha ribadito durante il faccia a faccia come sia Furlani il reggente del club e che tutte le scelte, anche in ambito sportivo, debbano passare da lui. A sottolinearlo, prima dell’incontro a New York, fu lo stesso amministratore delegato che ha dichiarato prima di Milan-Lazio: «Le decisioni passano da me». Un avviso ai naviganti che è stato confermato dai fatti dallo stesso Cardinale.

Ecco che allora si apre una nuova-vecchia gestione a Casa Milan con l’Ad che ha assunto pieni poteri. Il lavoro di Furlani partirà per sempre dalla scelta del nuovo direttore sportivo, ma quei passi in avanti fatti da Ibrahimovic e Moncada devono essere considerati nulli, o quasi. Quindi, a parte Andrea Berta che ha trovato un accordo con l’Arsenal, la corsa per il ruolo di ds rossonero è aperta a tutti. Si parte dai soliti Igli Tare e Fabio Paratici, con quest’ultimo che sembrerebbe però non rientrare nei favori di Fulani, fino ad arrivare a nomi stranieri, riportati dall’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, come Markus Krösche, responsabile dell’area sportiva dell’Eintracht Francoforte, e Thiago Scuro, brasiliano, direttore generale del Monaco. Da non sottovalutare inoltre il nome di Tony D’Amico, attualmente ds dell’Atalanta.

Ogni discorso sull’allenatore per la prossima stagione deve quindi essere rimandato a dopo la nomina del nuovo direttore sportivo. Ma anche qui iniziano a circolare le prime indiscrezioni, con il nome di Massimiliano Allegri che sembrerebbe essere molto gradito a Furlani, che ha ricevuto ora l’investitura ufficiale da Cardinale per gestire al completo gli affari del Milan, dal lato economico-finanziario a quello sportivo.