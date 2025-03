Figurine Panini, il secondo azionista del City Football Group è interessato a rilevare una quota

Il fondo Silver Lake, secondo azionista con una quota del 18% del City Football Group, la controllante di diversi club calcistici fra cui Manchester City, Girona e Palermo, è interessato a entrare nel capitale sociale della società italiana Panini.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, la storica azienda dell’album dei calciatori è da sempre centro di attenzioni dei fondi internazionali grazie ai grandi risultati registrati ormai da anni e non solo nel campo delle figurine, che hanno raggiunto vendite sopra i 5 miliardi di pezzi all’anno.

Inoltre, la società con base a Modena, di proprietà e guidato da Aldo Hugo Sallustro, sta guardando con grande interesse i prossimi appuntamenti con i Mondiali, prima 2026 e poi 2030, che rappresentano sempre un picco dei ricavi per il gruppo. Intanto, il fatturato Panini ha raggiunto 1,5 miliardi di euro con un’Ebitda pari a 384 milioni nel 2023.

Proprio questi numeri accendono l’interesse degli investitori con Panini che ha sempre aperto le porte a investitori di minoranza dando il compito di scandagliare il mercato al suo fedele advisor Lincoln International. E proprio da queste operazioni arriva l’interesse di Silver Lake, ma anche di altri fondi di private equity provenienti da Oltreoceano.

Secondo alcune indiscrezioni, il valore di Panini si aggirerebbe attorno a 10-12 volte l’Ebitda, quindi si parla di circa 4 miliardi di euro, considerando i dati appena citati del 2023. L’interesse per le figurine collezionabili è ormai un vero e proprio evento di massa negli Stati Uniti, e non solo, e proprio per queste ragioni l’interesse per Panini dagli USA è sempre più alto. Basti pensare che la figurina del 1959 di Mickey Mantel, esterno storico della franchigia della MLB dei New York Yankees, è stata battuta all’asta per 12 milioni di dollari.

È bene sottolineare, infine, che da parte di Panini non c’è nessuna fretta di cedere una quota del gruppo. Soprattutto visto i Mondiali alle porte che nel 2022 hanno spinto i ricavi sui 2,25 miliardi di euro.