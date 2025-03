La Ligue 1 sbarca sul grande schermo: PSG-Marsiglia sarà trasmessa in diretta al cinema

Il 16 marzo in Ligue 1 andrà in scena Le Classique, la sfida per antonomasia del calcio francese che vede contrapposte Paris Saint-Germain e Marsiglia.

Per l’occasione, come riporta il quotidiano francese L’Equipe, la sfida fra la prima e la seconda del campionato d’Oltralpe (anche se distanziate di ben 16 punti in favore dei parigini), sarà trasmessa in diretta anche nei migliori cinema francesi con la qualità IMAX. Una prima volta assoluta per il calcio francese, grazie alla partnership il gigante audiovisivo e DAZN, detentore dei diritti televisivi di otto gare su nove a giornata della Ligue 1, fra cui la sfida PSG-Marsiglia.

La partita sarà ritrasmessa in sei sale del gruppo Pathé, equipaggiate con schermi giganti e proiettori ad alta definizione capaci di supportare questo formato di pellicola. Secondo il canale della televisione pubblica France 3, ogni posto costerà 10 euro.

«Siamo felici di associarci a DAZN per offrire un’esperienza di visione senza pari ai fan di una delle più grandi rivalità del calcio, esclusivamente in IMAX», ha dichiarato il presidente di IMAX Global Theaters, Mark Welton, in un comunicato stampa.

Infine, va ricordato come la Ligue 1 non sia in alcun modo visibile in Italia, visto che nessuna emittente o piattaforma streaming abbia acquistato i diritti televisivi per trasmettere in diretta il massimo campionato francese.