Ufficiale, la Serie A posticipa di un'ora la sfida tra Roma e Cagliari

Perché Roma Cagliari è posticipata? La sfida del prossimo turno di campionato Roma-Cagliari è stata ufficialmente posticipata di un’ora: il fischio di inizio sarà alle 16.00 di domenica 16 marzo. La decisione è stata presa dalla Lega Serie A per evitare di far giocare la partita dell’Olimpico in contemporanea con la già programmata Maratona di Roma (il cui inizio è stato anticipato di mezzora), senza problemi tuttavia per quanto riguarda l’ordine pubblico.

Perché Roma Cagliari è posticipata – Impossibile un cambio di data

Una coincidenza di calendario che non poteva essere risolta in altro modo, nonostante l’appello dell’assessore allo sport Alessandro Onorato. Infatti, all’Olimpico sabato 15 marzo è in programma la sfida del Sei Nazioni di rugby fra Italia e Irlanda, quindi l’impianto romano non è utilizzabile quel giorno. Venerdì non è una data disponibile, visto che la Roma giovedì sarà di scena proprio all’Olimpico nella gara di ritorno degli ottavi di finale contro l’Athletic Bilbao.

Poi c’è il fattore televisivo, che per il weekend in questione vede la scelta di altre partite negli slot serali di domenica. Infatti ci saranno due big match come Fiorentina-Juventus alle 18 e di Inter-Atalanta alle 20.45. Inoltre, è escluso il posticipo del lunedì visto che ci sono le nazionali e proprio quello è il giorno indicato per rispondere alle convocazioni e quindi i club devono liberare i propri calciatori selezionati dai vari commissari tecnici.