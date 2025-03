Roma-Cagliari in contemporanea con la maratona: il Comune chiede l’intervento del prefetto

La Roma di Claudio Ranieri arriva da un momento positivo grazie alla quarta vittoria consecutiva in campionato, ottenuta contro il Como in rimonta nella serata di domenica. Ora l’impegno a Empoli e poi all’Olimpico con il Cagliari.

Proprio in vista della sfida contro i sardi, in programma domenica 16 marzo alle ore 15.00, potrebbe però nascere un problema logistico, visto che in quel pomeriggio si terrà la consueta Maratona di Roma, andando a creare un afflusso di persone considerevole nella Capitale.

Proprio in merito a questa contemporaneità è intervenuto l’assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato a Radio Roma Sound: «Mi auspico che la partita sia spostata. Vediamo, ci sta lavorando il prefetto. Gli organizzatori avevano informato per tempo la Lega Calcio, quindi ci aspettiamo che ci sia una scelta di buon senso».

«Dietro all’organizzazione di grandi eventi c’è grande programmazione – ha aggiunto l’assessore Onorato – quindi mi dispiace che si sia arrivati come al solito all’ultimo, e possa sembrare che non ci eravamo resi conto di questa concomitanza. Praticamente un anno fa gli organizzatori e il Comune avevano comunicato alla Lega, prima di fare i calendari, che in quella data ci sarebbe stata la Maratona di Roma con oltre 50mila partecipanti che vengono da tutte le parti del mondo. Insomma, serviva un po’ più di accortezza da parte della Lega Calcio».

«Sono sicuro però – ha concluso – che con il lavoro puntuale e prezioso del prefetto Giannini si troverà la scelta e la soluzione più giusta per garantire sia agli appassionati del calcio e della Roma di poter andare allo stadio con serenità, e naturalmente a chi vuole vivere questa grande festa di sport della Maratona, di poter vivere la città».